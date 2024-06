Il tour festeggia i 99 anni di Raphael Geminiani: campione francese dal cuore romagnolo

Ha da poco spento 99 candeline "Le Grand Fusil", soprannome che Raphael Geminiani si è portato dietro per tutta la sua carriere di ciclista professionista. La sua storia parte in Francia, a Clermont-Ferrand dove è nato, ma affonda in maniera profonda le radici a Lugo, da dove ha origine la sua famiglia. In occasione del pasaggio del Tour de France, il 30 giugno a Faenza, verrà collocato uno striscione sui tornanti del Monticino di Brisighella per fare gli auguri al "Gem". Una iniziativa coordinata dalla famiglia Mazzotti di Lugo, parente di Geminiani.

Il padre di Raphael, Giovanni (Giumej), era un ciclista affermato nei primi anni '20 del Novecento oltre a essere titolare di un negozio di costruzione, riparazione e vendita di biciclette. A causa di contrasti con il fascismo fu "purgato"con olio di ricino dai miliziani ma, siccome resistette, fu privato del proprio negozio che venne incendiato. Avendo perso tutto emigrò in Francia con la moglie ed i figli Angelo e Polonia nel 1924. Trovò lavoro a Clermont-Ferrand presso la “Michelin“ dove nacquero altri due figli: Raphael e Rose-Marie. Questo ha fatto si che Raphael sia di nazionalità francese ma, avendo la sua famiglia mantenuto l’uso quotidiano della “lingua madre“, parli correntemente il dialetto romagnolo pur non conoscendo bene l’italiano.

Nel suo transito il Tour passerà dunque per Faenza (a pochi passi dall’amata Lugo di Raphael) per dirigersi verso Brisighella e affrontare poi la salita del Monticino: il professionista Geminiani nel '46, in allenamento la percorse, ancora sterrata e piena di sassi, con il cugino Luigi "Gigetto" Mazzotti e con l’amico Francesco Baccarini che, affascinati dalle gesta del ciclistaG, furono precursori del "Cicloturismo lughese" e del sodalizio "Francesco Baracca".

Geminiani ha partecipato a undici Tour de France, classificandosi 4° nel '50, 2° nel ì51 e 1° nella classifica del Gran Premio della Montagna, 6° nel '55, mentre nel Tour del ’58 arrivò 3° perché, si racconta, pur avendo la vittoria in mano fu ostacolato dai suoi connazionali per scelte non condivise. Ha disputato sei Giri D’Italia classificandosi 9° nel '52 e 1° nella classifica del Gran premio della montagna, 4° nel '55, 5° nel '57, 8° nel '58, 9° nel '59 e 1° nel Gran Premio della Montagna. Inoltre ha ottenuto l’8° posto nel locale Giro di Romagna del '51, è stato Campione di Francia nel '53 e nel '55 si è piazzato al 3° posto nel Giro di Spagna. Ha corso con tutti i grandi campioni del tempo tra cui Bartali e Coppi che, nel ’52 lo volle addirittura in squadra con se nella mitica Bianchi.

Con l’amico Coppi, nel dicembre del '59, partecipò ad una competizione sportiva nell’Alto Volta (Africa) che comprendeva anche battute di caccia; al ritorno a casa ebbero gravi problemi di salute dovuti alla malaria: a Raphael, in Francia, venne diagnosticata in tempo e riuscì a salvarsi (anche se le conseguenze della malattia posero fine alla sua carriera agonistica) mentre, in Italia, nonostante le telefonate del fratello di Geminiani (Angelo) ai medici di Coppi per comunicare la soluzione del problema (il chinino), Fausto moriva il 2 gennaio del 1960 perché purtroppo quelle telefonate non furono considerate.

Abbandonate le corse, Geminiani, diventò direttore sportivo di Roger Rivière, di Jacques Anquetil nella Bic, di Rudi Altig e anche di Eddy Merckx a fine carriera nella Fiat France; in seguito è sempre rimasto nell’ ambiente ciclistico come opinionista e commentatore sportivo.