Gli ombrelloni in spiaggia si aprono con un click: la curiosa idea 'green' del bagno romagnolo

La spiaggia romagnola sposa la teconologia e la sostenibilità. Si sa, il mondo del turismo in Romagna non resta mai in attesa e guarda sempre avanti. Succede così che uno stabilimento balneare, per differenziarsi dagli altri, lancia un'idea smart ed eco-friendly. L'ultima frontiera del servizio balneare romagnolo è quella proposta dal Bagno Conchiglia 186 di Cervia. che quest’anno propone ai suoi clienti degli ombrelloni che si aprono automaticamente grazie all'energia solare.

"Quest'anno dovevamo cambiare tutti gli ombrelloni, così abbiamo deciso di affrontare una spesa importante per questo nuovo dispositivo di apertura - svela Albert Turroni Casadei, titolare del bagno -. E' un dispositivo che esiste da anni, ma è ancora poco usato e permette l'apertura automatica dell'ombrellone". Ecco come funziona: sopra ogni ombrellone dello stabilimento balneare si trova un cilindro con motore, una batteria e un piccolo pannello fotovoltaico. Il bagnino invece ha un telecomando, attraverso il quale può decidere l'apertura e la chiusura di un singolo ombrellone (ognuno contrassegnato dal proprio numero) oppure dell'intero gruppo di ombrelloni.

Un vero risparmio di tempo per Albert, che sulla sua spiaggia ha 180 ombrelloni. "Ma non si tratta solo di un discorso di velocità - precisa il bagnino cervese - è anche una questione di sicurezza, perchè nel caso di raffiche di vento improvvise, ormai sempre più frequenti, riusciamo a chiudere tutti gli ombrelloni in pochissimo tempo, anche se ci sono delle borse sotto".

Questa però non è la prima innovazione ecosostenibile del bagno Conchiglia, che già da alcuni anni propone ai suoi clienti dei pannelli solari sui lettini. "Sono pannelli che si agganciano al tettuccio del lettino, sono dotati di porte usb e nel giro di un'oretta permettono di ricaricare il cellulare", racconta Albert. Mentre ancora si aspetta il clou della stagione estiva, il bagnino cervese si gode la reazione dei clienti di fronte all'apertura automatica degli ombrelloni: "L'unica cosa che riescono a dire è 'wow'. Anche se c'è qualcuno che ha comunque provato ad aprire l'ombrellone da solo".