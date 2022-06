Musica e fascino maschile alla Notte Rosa, gli "Onestini Brothers" debuttano in consolle

Sarà una Notte Rosa all’insegna della grande musica e del fascino maschile a Pinarella di Cervia dove sabato 2 luglio (dalle ore 19) - a La Terrazza Pub & Restaurant (bagno Anna 95) - è in programma il Dj-set degli “Onestini Brothers”. Bellissimi, simpatici, sempre sulla breccia del gossip, Gianmarco e Luca, dopo molteplici esperienze nel mondo della televisione, sono ormai diventati due star dello show-biz e nella nuova elegante terrazza-gourmet di Daniel Duca si cimenteranno alla consolle proponendo una loro play-list personalizzata.

In Italia, il più noto è Luca Onestini, Mister Italia nel 2013, influencer da 1,3 milioni di follower su Instagram e una laurea in odontoiatria a pieni voti. Diventato celebre prima a “Temptation Island”, poi a “Uomini e Donne”, la consacrazione per Luca arriva al Grande Fratello Vip dove, in coppia con Raffaello Tonon, riscuote l’unanime apprezzamento del pubblico piazzandosi al secondo posto. Tra le sue love-story più chiacchierate quella con la modella ceca Ivana Mrazova e con Soleil Sorgé con cui si è lasciato “a distanza” durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Se dall’Italia ci trasferiamo in Spagna, però, l’Onestini più famoso è certamente Gianmarco (anche lui entrato nel gotha degli instagrammer da un milione di seguaci). Modello (tre anni più giovane del fratello), anche lui studente di giurisprudenza, nel 2019 ha partecipato in Spagna al Grand Hermano ed è stato protagonista di una relazione con la youtuber spagnola Adara Molinero. In terra iberica Gianmarco - soprannominato il “Banderas italiano” - è diventato una celebrità da prima pagina ormai contesa da programmi televisivi e brand di prestigio. In Italia, quest’anno, ha partecipato a “La Pupa e il Secchione Show”