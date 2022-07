L'oro bianco di Cervia sbarca su Canale 5

La trasmissione Melaverde con la conduttrice Hellen Hidding ha fatto tappa nelle scorse settimane a Cervia per realizzare una puntata della celebre trasmissione, dedicata al sale di Cervia, alla sua produzione, al suo utilizzo in cucina e all’area naturalistica che caratterizza le nostre saline. “Oro bianco di Cervia”, è il titolo della puntata che andrà in onda domenica 17 luglio alle ore 11.55 su Canale 5.

Definito un viaggio alla scoperta delle specialità e delle diverse tradizioni culinarie italiane, con due conduttori che raccolgono notizie e curiosità sui prodotti gastronomici più caratteristici del Belpaese, Melaverde è sbarcato a Cervia con la conduttrice femminile di origine olandese che dal 2010 nel cast del programma che dal 2012 si è trasferito da rete 4 a Canale 5.

Un programma sempre di grande successo nato nel 1998, che per la puntata del 5 giugno 2022 ha raggiunto il Record Storico di telespettatori con il 20.22% di share con 4.164.000 di contatti.

La puntata sull’oro bianco cervese sarà una grande e importante vetrina su Cervia e il suo ambiente naturalistico, ma anche sulle sue tradizioni e sulle peculiarità uniche della città del sale.

Non è la prima volta che Cervia è oggetto di una puntata del famoso programma “targato” Mediaset. La prima conduttrice a trattare l’oro bianco di Cervia è stata Gabriella Carlucci, poi nel 2011 Melaverde è tornata con Edoardo Raspelli e quest’anno con Hellen Hidding.