A scuola di pasticceria: i ragazzi della fondazione imparano come realizzare coni, stecchi e torte gelato

Imparare l'arte dai leader a livello mondiale del gelato artigianale italiano. Otto ragazzi ospiti della fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna hanno preso parte a una giornata formativa nella sede di Casa Optima, a San Clemente (Rimini), dove, affiancati da mani esperte, hanno realizzato cinque gusti gelato (vaniglia, pistacchio, nocciola, cookies e amarena) e preparato stecchi, torte gelato e cookies biscottone.

Si tratta di parte del gruppo degli undici ospiti del Villaggio del Fanciullo che hanno seguito a giugno il corso base di gelateria organizzato nella sede della fondazione e gestito dalla docente Cristina Ricci. Nelle scorse settimane i ragazzi hanno lavorato molto nel loro laboratorio di gelateria, producendo in particolare gusti alla frutta, utilizzando i prodotti dell’orto interno di cui si prendono cura.

L' iniziativa a San Clemente rientra nella collaborazione tra la fondazione e Casa Optima Making Life Sweeter Together (gruppo multibrand del gelato artigianale italiano, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato). “I partecipanti si sono dimostrati ancora una volta attenti e molto interessati, e i risultati si sono visti - sottolinea soddisfatta Cristina Ricci - complessivamente è stata un’esperienza davvero bella e stimolante sia per i ragazzi del Villaggio che per noi di Casa Optima”. A conclusione del corso, a ognuno dei ragazzi è stato consegnato un attestato di partecipazione al corso “La pasticceria del gelatiere”.