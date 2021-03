"Otto di Marzo", la ballata di Carlo Nava dedicata alle donne di Cervia

In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, si riscoprono i versi del grande scrittore e poeta Carlo Nava, scomparso nel 2013, che dedicò alle donne di Cervia la straordinaria ballata "8 di Marzo". Carlo Nava fu tra l'altro l'ideatore del monumento dedicato ai pescatori cervesi e alle loro famiglie, inaugurato l'11 maggio 2013, in occasione dell'intitolazione del porto di Cervia a Giovanni Paolo II, in ricordo della sua partecipazione allo Sposalizio del Mare dell'11 maggio 1986.

Di seguito la Ballata per le donne di Cervia, scritta da Carlo Nava.

Chi di voi conosce

le donne di Cervia,

quelle di ieri,

quando l’8 di marzo

era un giorno come un altro

e mimosa

il nome di un fiore

che non cresce da queste parti?

8 di marzo nell’aria

un sentore di primavera.

Le prime viole si affacciano timide

nelle prode dei fossi.

Donne di Cervia,

donne di pineta.

In bicicletta a far legna,

una piccola sega,

quattro braccia di corda.

Nelle notti d’inverno,

nelle camere buie,

avevan sentito gli schiocchi

dei rami dei pini

che il gelo e la neve pesante

spaccavano.

Ora era tempo di farne fasci

e d’inarcar la schiena

per caricarli in bilico

fra manubrio e sella.

Donne della via Malva

dagli occhi attenti

che al varco

del Camposanto

non ci fosse il Guardiano

a render vana quella fatica.

Io vi ricordo passare,

la bicicletta a mano

ricordo gli enormi carichi di “pelo”

traboccanti dai sacconi di juta.

In ogni corte

una piccola meda.

In ogni casa, la sera,

sotto il treppiede,

bruciavano manciate

di aghi rossicci

a scaldare teglie per la piada,

a mandare intorno

volute di fumo odoroso.

Donne di Cervia,

donne di salina,

facce bruciate

dalla vampa del sole,

dal bagliore del sale.

Raschiare, stendere,

portare, ammucchiare.

Guardare con sospetto

nuvole all’orizzonte.

Pregare che non piova

a liquefar fatiche.

Donne di dura povertà.

Io so di una

(che importa il nome?)

di notte a rubare sale

che tanto è del governo.

Guadar canali

nel freddo della notte,

la gonna arrotolata alla cintura.

Guardare intorno

con occhi di paura.

E intanto

la giovane Guardia di Finanza

batteva i denti

aggroppato

nello striminzito cappotto,

nell’illusorio riparo

della garitta di cemento,

all’angolo del canale.

Sale freddo, sale pesante,

nel sacco di juta ruvido, bagnato.

Sale per il baratto

col contadino

che deve uccidere il maiale.

Poche lire,

qualche misura di salciccia,

due strisce di pancetta.

Così è la vita,

dura.

Domani sarà meglio;

forse.

Donne di Borgomarina,

donne di pescatori.

Molti giorni di magra,

qualcuno di abbondanza.

Lavoro, sempre.

Reti da riparare, vele da cucire,

quattro pesci da vendere,

bambini da accudire.

E l’ansia che stringe il cuore

quando il maltempo

sorprende gli uomini sul mare.

Donne di muratori:

due camere e cucina

da tirar su

rubando ore alla sera,

ignorando le feste.

Mattoni ruvidi,

sabbia, cemento, acqua.

Le coffe sono di piombo,

le mani dolgono,

i muri salgono lenti.

Della fatica, delle pene

di queste donne

è fatta

questa Cervia di oggi.

Ben venga quest’8 di marzo,

ben venga

il colore di sole delle mimose.

Si faccia festa grande

nel nome delle donne.

8 di marzo

nell’aria un sentore

di primavera.

Oggi festeggiamo le donne.

Anche quelle di ieri.