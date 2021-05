Paolo Cevoli gira un video a Lido di Dante: piadina e Sangiovese tra un ciak e l'altro

Il comico romagnolo nella giornata di mercoledì era nella località balneare ravennate per girare alcune scene del suo nuovo video

Paolo Cevoli ha visitato mercoledì la spiaggia di Lido di Dante. La località balneare ravennate sarà probabilmente la location di un nuovo video del comico romagnolo che era accompagnato dalla sua troupe per le riprese sulla sabbia. Tra un ciak e l'altro Cevoli si è fermato con la gente di Lido di Dante per chiacchierare e assaggiare un po' di piadina e Sangiovese.

"Un ringraziamento speciale va al grande Paolo Cevoli per aver scelto Lido di Dante per girare il suo ultimo video e a tutti coloro che hanno collaborato, compreso Ravenna Tourism che ci ha coinvolto in questa divertente esperienza - scrive sui social la Pro Loco della località ravennate che ha collaborato all'allestimento - Torna a trovarci presto caro Paolo! Noi ti aspettiamo sempre a braccia aperte".