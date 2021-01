Il 2021 secondo gli astri: l'atteso oroscopo di Paolo Fox, dalla fortuna al lavoro e all'amore

Le previsioni delle stelle per il 2021. Al centro del trono Paolo Fox: l'astrologo ha svelato l'oroscopo del nuovo anno nel corso della trasmissione “I fatti vostri” condotta da Giancarlo Magalli. Segno per segno, ha esaminato l'andamento per l'amore, il lavoro e la fortuna. Ricordando sempre il suo motto, ovvero "non credere, ma verificare e di giocare con le stelle". E sperando che le previsioni per il 2021 possano essere "più verosimili" e che l'anno che verrà possa essere più sereno del 2020.

Ariete

Al di fuori di quel che è successo nel 2020, spiega Fox, "l'Ariete è stato giù di corda dal 2019. C'è quindi un oroscopo di recupero per il 2021, perchè quei pianeti che avevano bloccato la vostra ascena, Giove e Saturno, tornano attivi. A febbraio ci sarà una concentrazioni di pianeti interessante in un segno amico: la prima cosa che bisogna fare è ritrovare fiducia. E chi è di questo segno lo farà prestissimo, perchè siete delle persone eccezionali e che dopo un momento di sosta possono ripartire alla grande". Da Fox la raccomandazione di "dare spazio a nuovi progetti, perchè il 2021 è un anno che potrà portare qualche risorsa in più. Per le relazioni, in particolare chi ha avuto una crisi d'amore, la primavera potrebbe essere positiva". In sintesi, "gennaio un po' sottotono per quanto riguarda l'amore, ma poi si recupera per quanto riguarda gli incontri. Febbraio, marzo e aprile sono mesi importanti anche per i contatti". "Il 2020 - conclude Fox - è un anno di sblocchi, e quindi l'Ariete si troverà di fronte a novità importanti ed una grande fiducia. Contate anche su un pizzico di fortuna a febbraio".

Toro

Parola d'ordine: conservazione. Illustra Fox: "Questo è un periodo in cui bisogna cercare di essere cauti. Ha bisogno di riflettere bene sulle scelte che deve fare anche nell'ambito del lavoro. Chiederete delle garanzie. Giove e saturno formano un angolo che portano insicurezze nel lavoro, nelle relazioni ed in tutti i rapporti con gli altri. Chiedere qualcosa in più. Se vivete una crisi sentimentale e avete dubbi sul lavoro, febbraio non è il mese ideale per fare grandi lanci o rilanci, mentre i mesi centrali saranno decisamente migliori". In sintesi, "gennaio e febbraio sono dei mesi un po' sottotono, mentre maggio e giugno i mesi più importanti. E' un anno propedeutico ad un 2022 che vedrà Giove favorevole. Giugno e dicembre saranno quindi mesi di recupero. Conservate un po' di attenzione alle finanze e alle questioni legali".

Gemelli

Quello dei gemelli "è un segno che potrà andare molto bene e ha una risorsa in più da sfruttare subito. Si parte un po' bassi a gennaio, ma febbraio e marzo sono mesi importanti. Anche in anni buii e difficili ci sono segni che eccellono rispetto ad altri e il 2021 sarà un anno importante per i segni di aria". Un "cielo di rinnovamento, al punto che tutte che lo cose che non piacciono saranno chiuse. Apre le porte delle creatività". In sintesi, "è molto interessante il cielo di aprile. La primavera vi porterà un bel po' di successo; l'unico mese che sul lavoro sembra un po' più difficile è quello di agosto, ma recupererete. Qualsiasi scelta dobbiate fare muovetevi entro ii primi 4 mesi o alla fine, perchè quest'anno è un anno che vi permetterà di risalire la china".

Cancro

Il 2021 dei Cancro sarà, annuncia Fox, "senza Saturno aggiunto. Siete più leggeri, anche se in amore il mese di aprile potrebbe portare un po' di scontentezza. E' chiaro che venite da un anno e mezzo di grande fatica, quindi vi troverete a giugno a decidere se portare avanti o no un progetto o una situazione. L'estate porta successo, con giugno e luglio molto interessanti". In sintesi, "si parte un po' bassi. Marzo inizia a dare un po' di forza in ambito dell'amore, ma l'estate piace ancora di più grazie ad un Giove in ottimo aspetto, in particolare a giugno. Dal 13 maggio al 28 luglio le scelte migliori per il vostro futuro professionale. Piccole fortune in arrivo nel mese di aprile".

Leone

Per il Leone, "questo è un momento in cui dovete combattare contro qualcuno. Vi sarà capitato di arrabbiarvi negli ultimi mesi, perchè alcune persone non sono state fedeli o perchè avete ricevuto dei colpi bassi. Ogni giorno dovete lottare per cercare di risolvere un problema. Da qualche giorno avete Giove e Saturno in opposizione. E' un anno in cui bisogna stare attenti ai rapporti che non funzionano e chiudere situazioni che non funzionano". In sintesi, "la primavera porta consiglio per la presenza del Sole in Ariete in aprile, mentre giugno sarà un mese importante per le scelte. Giugno e luglio saranno i mesi migliori. Cercate a febbraio di non mandare a qual paese nessuno. Tra gennaio e febbraio non escludo che il Leone debbia chiudere dei percorsi o cercare aiuto per risolvere dei problemi".

Vergine

Uno dei segni protagonisti del 2020 è stato quello della Vergine. "Non tutti hanno chiuso l'anno in maniera deficitaria, anzi ci sono state delle new entry e dei favori, ma è chiaro che generalizzando c'è anche chi è rimasto scontento. Ma confido molto anche sul 2021, che non aggiunge nulla, ma che permette di consolidare le posizioni. Si arriva quindi ad un punto di svolta, ma si potrebbe vivere una piccola crisi tra maggio giugno per quanto concerne rinnovi di contratto e situazioni di lavoro, perchè la primavera inoltrata potrebbe essere fonte di qualche dubbio. L'amore parte un po' basso, ma poi si recupererà". In sintesi, "marzo e aprile sono mesi importanti per chi vuole formare una coppia, come giugno, luglio e agosto. Tutta la seconda parte dell'anno sarà importante. Bisognerà stringere i tempi, perchè dalla fine del 2021 ci sarà Giove in opposizione e bisogna cercare di risolvere i problemi prima che arrivi dicembre.

Bilancia

La Bilancia del 2021, annuncia Fox, "è forte, ha grande energia e soprattutto un grande desiderio di recuperare il tempo perduto. Attorno al 10 di febbraio ci sarà una concentrazione di pianeti molto importante, che riguarda un po' tutti noi. E' un momento molto importante per rilanciarsi. Buone notizie febbraio e marzo e primavera, la stagione migliore per rimettersi in gioco. In sintesi, "marzo è un mese che vi invita ad esplorare qualcosa di nuovo, soprattutto se si è chiusa una situazione lavorativa o siete rimasti disorientati. Il 2021, con Giove e Saturno favorevoli, darà un indizio in più. A maggio l'amore potrà subire una piccola crisi, mentre l'estate e la fine dell'anno siete protetti". Parola d'ordine quindi "rinascita" e "nuove collocazioni"

Scorpione

Il segno zodiacale dello Scorpione "è un anno che appare un po' disorientato all'inizio. Con stelle un po' particolari, gennaio e febbraio saranno un po' in ribasso, è molto importante evitare di mettersi contro qualcuno e fare attenzione alle questioni legali ed economiche. Non provocate dissenzi attorno, ma andate con i piedi di piombo fino al mese di aprile. Poi qualcosa si sblocca, avremo un giugno importante per il lavoro". In sintesi, "ci sarà un inizio di anno sottotono con Giove e Saturno contrari, in particolare attorno al 10 di febbraio ci potrebbe essere una piccola crisi. Se un rapporto di lavoro o di amore è in sospeso dovete cercare di metterlo in equilibrio, altrimenti si rischia di sbagliare. La fine dell'anno sarà importante, perchè da ottobre e dicembre sono mesi di grande recupero e si avvicina un Giove bellissimo. Qualcosa andrà tagliato come per il Leone e qualcosa andrà concluso e rinnovato, ma alla fine ce la farete. Attenzione alle spese nei primi due mesi dell'anno".

Sagittario

Il Sagittario è stato tra i segni più provati da questo 2020. "Si riparte, senza remore. Giove e Saturno sono favoreli, inoltre c'è un Sole molto bello ad aprile. Chi ha un amore importante o vuole rinnovarsi potrò contare su una primavera di buoni auspici". In sintesi, "aprile e giugno sono i mesi più importanti per l'amore, mentre luglio sarà molto interessante per quanto concerne situazioni di lavoro. Il 2020 si chiude con dubbi sul lavoro, ma riuscirete ad avere risultati. Una bella concentrazione di pianeti porta fortuna nel mese di febbraio, insieme ad ottobre, novembre e dicembre".

Capricorno

Il 2020 del Capricorno "si è chiuso con qualche risorsa in meno, ma qualche idea in più. E c'è anche un nuovo progetto. Siete dei perfezionisti e dovrete mettere in regola ciò che andato male e mettere in gioco qualcosa in più. C'è un marzo molto interessante per i sentimenti. Tutta la stagione primavera-estate sarà a vostro favore". In sintesi, "tra maggio ed agosto le occasioni migliori per quanto riguarda le questioni di carattere lavorativo. Forse dovrete ricollegarvi al 2020, a ciò che è nato in questo anno o che bisogna far ripartire sarà di guida. E' un cielo che mette in guardia per quanto concerne le spese per la casa e dispute tra parenti e questioni legali. Fine dell'anno importante, con un dicembre che aiuta a recuperare".

Acquario

L'Acquario sarà il protagonista del 2021. "Uno segno di progresso, con Giove e Saturno già in questo spazio zodiacale - annuncia Fox -. C'è una grande esuberanza, che sembra confinare con una voglia di rivoluzionare la propria vita. Ma bisognerà fare attenzione, perchè le risorse non sono molte. Bisogna agire con prudenza. Fortissima concentrazione di pianeti attorno al 10 di febbraio". In sintesi, "febbraio è un mese importante per il lavoro e le relazioni. La prima parte del 2021 porta all'Acquario il desiderio di cambiare vita, forse ruolo o mansione. C'è qualcosa di strano e di nuovo e di molto importante. Un'innovazione che sentirete anche a livello spirituale. Ci sarà anche una crescita importante. I nati Acquario che svolgono un lavoro creativo, che vogliono fare un figlio o ottimizzare la vita dal punto di vista sentimentale potranno contare su giugno, luglio ed agosto, ma in generale su un anno che sarà tanto attivo sotto ogni punto di vista, con un picco massimo per quanto riguarda la fortuna alla fine di agosto".

Pesci

Il 2021 dei Pesci "inizia un po' male dal punto di vista emotivo. Sembra un po' sottotono per le relazioni sentimentali e gli accordi. Ma marzo ed aprile per l'amore sono molto importanti. Poi farà capolino nella vostra, e sarà molto potente a giugno, Giove. Per chi deve iniziare un nuovo lavoro o ripartire dopo un periodo di fermo, il mese di giugno sarà di riferimento importante e lo sarà tutto il 2022". In sintesi, "tutto quello che farete nel 2021 sarà propedeutico a quello successivo. E questo spiega l'impennata verso la fine, con ottobre, novembre e dicembre mesi di grande forza e di recupero dal punto di vista sentimentale per chi si è separato o ha vissuto una crisi".