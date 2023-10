Le poesie diventano Qr Code: premiata in Svizzera l'idea di Paolo Gambi

La sua 'poesia dappertutto' ha conquistato diversi palcoscenici e ora le opere multimediali del ravennate Paolo Gambi ricevono il premio internazionale 'José Rizal Heritage Award'. L'autore è stato scelto per la categoria 'Cultural Achievements' da parte dell'omonima fondazione svizzera, presieduta da Lady Estrelleta Borda Ruppert, presidente anche delle Dame di Rizal in Svizzera, e da Sir Stephan Urs Breu, comandante dei Cavalieri di Rizal in Svizzera e Polonia. La cerimonia si è svolta a Wil, nel Cantone di San Gallo, alla presenza di autorità svizzere e internazionali, fra le quali il Re titolare del Rwanda Yuhi VI, oltre a numerosi ambasciatori.Nel corso della serata è stata proiettata una sua poesia multimediale composta in onore di Giovanni Capodistria.

Gambi produce opere che tramite QR code o altre tecnologie contengono poesie declinate in forma di video e musica. La sua arte è stata molto apprezzata, oltre che da musei e Comuni italiani che hanno acquisito suoi lavori, da riviste e istituzioni israeliane (è appena comparso nella rivista Tsmadim), francesi, turche e di altri luoghi, ma soprattutto statunitensi: da quest'anno un suo mosaico multimediale è al Centro Culturale Messicano a Los Angeles e la prestigiosa rivista d'arte californiana 'The Los Angeles Press' ha scelto un suo calligramma come prima copertina del 2023.

Insieme a lui sono stati premiati per le altre categorie del premio l'ultimo presidente della Yugoslavia e due volte presidente della Croazia S.E. Stjepan Mesi? (Statemanship and Public Service), Sua Altezza Reale Tessy Antony de Nassau, già Principessa del Lussemburgo (Humanitarian Services), Marisa Freiermuth-Nicolas (Humanitarian services), il prof. Antonín Stan?k, presidente dell'Accademia Koruny svatováclavské e già ministro della cultura e a lungo parlamentare della Repubblica Ceca (Cultural and Public Services), Sir Reghis M. Romero II, inviato speciale delle Filippine in Giappone (Sustainable Economic and Public Service), il prof. Claus Drexel, presidente della Camera di Commercio svizzera (Sustainable Economic and Public Service), il prof. Dr. Sir Billy Chan, direttore del centro di eccellenza in educazione medica di Macao (Medical Research and Education), oltre al premio postumo a Giovanni Capodistria, primo presidente della Grecia, ritirato dagli eredi.

"Sono molto felice di ricevere questo premio - ha dichiarato Gambi - lo prendo come un segno che mi indica in modo chiaro che la mia ricerca artistica sta andando nella direzione giusta. E da italiano sono felice di portare la nostra tradizione in poetica e artistica fondata sulla bellezza in mezzo a personalità internazionali di questo calibro".