La foto di Aida e Meris "incanta" la giuria e vince il concorso "Abbracciamo i nonni"

L'abbraccio di "Aida e Meris", nonna e nipote, colto dal fotografo padovano Flavio Pegoraro è l'immagine che si è aggiudicata il concorso “Abbracciamo i nonni” organizzato dall’Associazione "50&più", in collaborazione con Confcommercio provincia di Ravenna e con il supporto tecnico del Circolo Fotografico Ravennate. Ultimo atto la riunione della qualificata giuria che ha visionato oltre 200 opere, tutte molto interessanti e di pregio, giunte da ogni parte d’Italia.

Cinque i premi assegnati in totale. Al secondo posto si è classificata Augusta Dozio di La Valletta Brianza (Lecco) con l’opera “L’altro abbraccio”. Rosario Bellan di Reggio Emilia con la foto dal titolo “Il tablet” si è aggiudicato il terzo premio. Appena giù dal podio Mauro di Leva di San Giorgio Piacentino con “Nonno Tanghèro” e il socio di 50&più Ravenna Bruno Assirelli con la foto dal titolo “Impronte”.

Edizione definita di successo sia come partecipanti che come qualità delle foto inviate dal presidente di "50&più" Ravenna Ottavio Righini, che ha annunciato una possibile riedizione della manifestazione fra due anni. A conclusione le cinque foto premiate ed altre quindici significative saranno esposte presso le vetrine della Private Banking de La Cassa in piazza del Popolo a Ravenna dal 2 ottobre, giornata in cui viene festeggiata la Festa dei Nonni, con breve cerimonia di premiazione dei vincitori alle ore 18 nello stesso luogo.