Oltre 500 le firme già raccolte per conferire a Guareschi la cittadinanza onoraria di Cervia

Ha superato le 530 firme la petizione lanciata online da don Pierre Laurent Cabantous, parroco della cattedrale di Cervia, per chiedere il conferimento della cittadinanza onoraria cervese a Giovannino Oliviero Guareschi. Solo nell'ultima settimana sono state più di 200 le firme raccolte, con l'obiettivo di raggiungere la quota di mille e presentare il risultato all'amministrazione comunale.

Guareschi, scrittore, giornalista, umorista e caricaturista, nacque a Fontanelle di Roccabianca, in provincia di Parma, ma scelse Cervia come località di vacanza, dove acquistò casa e qui scrisse numerosi articoli e racconti. L'abitazione, tutt’ora presente, è di proprietà dei suoi eredi. Tra le sue opere più famose c'è certamente "Don Camillo", la storia del parroco e del suo "antagonista" Peppone, sindaco comunista di un piccolo comune immaginario della bassa padana. Un successo anche cinematografico per Guareschi che è lo scrittore italiano, insieme a Collodi, più tradotto e venduto nel mondo.

"È doveroso che Cervia conferisca a Giovannino Guareschi la cittadinanza onoraria per il suo altissimo contributo alla cultura italiana e mondiale", scrive nelle motivazioni della petizione don Cabantous. Per la stessa ragione il parroco aveva anche proposto di intitolare allo scrittore una via o una piazza di Cervia.

Don Cabantous è molto legato alla figura di Guareschi e al suo don Camillo, tanto da realizzare, nel 2019, un volume dal titolo "Un don Camillo a Cervia": una serie di dialoghi del parroco cervese con Gesù, che lui stesso aveva iniziato a pubblicare sulla sua pagina Facebook dall'anno prima, in occasione del 50esimo anniversario dalla morte di Guareschi. Dialoghi realizzati nello stile tipico dell'autore del "Don Camillo" originale.