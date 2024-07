La cervese Milena Pagliacci spiega su Rai Uno come realizzare la vera piadina romagnola

Ha mostrato davanti alle telecamere di Rai Uno come si realizza una Piadina Romagnola Igp, attraverso il giusto dosaggio degli ingredienti, secondo il disciplinare, nonché le modalità di esecuzione e farcitura. La cervese Milena Pagliacci, socia del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, è stata ambasciatrice del prodotto simbolo della Romagna nei giorni scorsi come ospite di Unomattina, la trasmissione condotta da Alessandro Greco.

Milena Pagliacci ha presentato le due versioni riconosciute dal Disciplinare Igp (tradizionale e alla riminese), raccontando il percorso di questo prodotto nato come “pane dei poveri in tutte le famiglie della Romagna e divenuto col passare dei decenni il prodotto simbolo della terra”. Come ha ricordato lo stesso Alessandro Greco la Piadina Romagnola "è la bandiera della Romagna e ne riflette i caratteri di popolo accogliente, affidabile e simpatico”.