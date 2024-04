È faentino il vice campione del mondo di pizza alla pala: "Premiata la scelta di prodotti bio e di qualità" 

Ha conquistato i palati dei giudici al 31esimo Campionato Mondiale della Pizza, che si è svolto nei giorni scorsi alla Fiera di Parma, puntando sulla sua filosofia: la qualità. Sia nei prodotti che nelle preparazioni. Luigi Timoncini, titolare del Timo Be Food di Faenza e del TimOrso di Riolo Terme, ha raggiunto il secondo posto nella categoria "Pizza in pala" della kermesse che mette in competizione i migliori pizzaioli del mondo. Quest'anno si sono affrontati, divisi per categorie, circa 800 maestri di quest'arte, in rappresentanza di 52 Paesi.

Luigi ha fatto "cantare" le papille gustative della giuria con la sua "TimoWorld", battezzata così proprio per i campionati mondiali. "Ho preparato un impasto con un mix di 5 farine tipo 1 e tipo 2 integrali - racconta - più ricche di fibre e sali minerali. Una pasta lievitata 36 ore e reidratata con un 20% di aloe vera e con l'aggiunta di semi di lino franto, ovvero i semini spezzati". Molto ricco poi il "topping" della pizza, cioè il suo condimento. "Ho usato un fior di latte di Conselice, del pomodoro biologico di Marradi, ho aggiunto mini hamburger di limousine, dei fiori di zucca con crema di parmigiano, del lardo di Colonnata e della rapa rossa coltivata in un campo a un chilometro dal mio locale".

Una delizia che, anche se non gli ha dato il primato, gli ha fatto sensibilmente migliorare il risultato dello scorso anno, quando era all'esordio nella manifestazione. "Noi primi tre in graduatoria, sui 150 della categoria della cottura alla pala, siamo arrivati davvero a pochi punti di differenza. Ma sono comunque orgoglioso del risultato ottenuto". Luigi, da quarant'anni nel settore della ristorazione, fa parte anche della Scuola Italiana Pizzaioli, unica realtà certificata di mastri istruttori che vanta sedi dall'Italia al Sud America, a Stati Uniti, Canada, Spagna, Grecia e Polonia.

"Dopo tanti anni di lavoro ho deciso di cambiare un po' la mia filosofia - prosegue - e negli ultimi anni ho cercato di puntare su un prodotto del tutto naturale, basato sulla prossimità delle materie prime e sul biologico. Sia nella pizza, ma anche nelle altre preparazioni come le piadine e i panini che proponiamo nei nostri locali". Il suo chiosco a Riolo ha una storia più che ventennale, mentre il Timo Be Food di Faenza è più recente. "Da circa due anni e mezzo sono attivo a Faenza dove lavoro con uno staff di sei persone. E altre sei lavorano a Riolo. Ma ancora non siamo al completo, dovrò inserire altri collaboratori".

Intanto nei prossimi giorni presenterà anche ai suoi clienti la TimoWorld, con altre novità. Anche se il menu, nei suoi locali, è molto flessibile. "A me piace l'idea di lasciare il cliente libero di scegliersi il topping della sua pizza, dando sfogo alla sua fantasia. Anche perchè non posso avere un menu fisso basandomi molto sulla stagionalità dei prodotti. Ai clienti piace la scelta. Ma tanti - conclude - apprezzano anche il più tradizionale gusto 'fantasia dello chef'".