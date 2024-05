A 15 anni gli dissero che non sarebbe mai diventato pizzaiolo: ravennate entra nella guida dell'Arcimboldo

Un punteggio di due Pennelli d'Oro su un massimo di tre, ottenuti alla prima valutazione, nella categoria "pizzaiolo espressionista". Anche Ravenna ha la sua pizzeria inserita ne "L'Arcimboldo d'Oro", una guida che premia, in Italia e all'estero, le eccellenze tra pizzaioli, panificatori e pasticceri. Merito di Lorenzo Devolli, pizzaiolo "acrobatico" e titolare del Berc di piazza Kennedy. Ha 30 anni, è originario dell'Albania e vive in città dal 2006. Ha passato metà della sua vita a impastare e nei giorni scorsi ha ricevuto il riconoscimento nella cerimonia organizzata dall'Arcimboldo a Lettere, vicino Napoli.

"Come per la Guida Michelin e il Gambero Rosso - racconta Lorenzo, che ha anche la passione del freestyle - i giudici che mi hanno scelto si sono presentati in incognito nel mio locale. Infatti non saprei dire quando c'è stata questa visita". A pesare sono stati il menu, la stagionalità, la tecnica e la linea usata nelle preparazioni e il servizio. La sua è una pizza particolare, a metà tra tradizione e innovazione. "Il cornicione è abbastanza alto e spinto - sottolinea - e il centro molto sottile. Come base ci allineiamo alla tradizione napoletana, guardando verso il gourmet".

Altra peculiarità del suo locale è l'utilizzo di materie prime stagionali, anche nelle polpette. "Prepariamo a mano alcune vellutate, come quella di pomodorini gialli - prosegue - e siamo attenti alla stagionalità anche nei cocktail preparati dal bar. Nei quali emerge la creatività del mio responsabile di sala bar, Loris Dalla Casa, con drink come Gin e basilico o Tequila e friarielli. Altra figura fondamentale per me e il locale è Michele Giacomoni, socio pizzaiolo".

Molto importante, al Berc, è l'attenzione ai celiaci. "Siamo locale certificato Aic, Associazione italiana celiaci, che ogni anno viene a verificare i nostri standard. Tutto quello che prepariamo per le persone intolleranti al glutine non subisce contaminazioni. C'è un area separata per le preparazioni, un forno diverso e anche i piatti che usiamo per le pizze gluten free sono separati dagli altri".

Una cura dei dettagli e un'attenzione alla qualità dei prodotti che ha colpito la giuria dell'Arcimboldo. E pensare che il suo percorso è iniziato con una delusione. "A 15 anni, in una pizzeria del centro di Ravenna, davo una mano al pizzaiolo e nonostante il grande impegno, un giorno mi disse che non sarei mai diventato un pizzaiolo". Ma non si è perso d'animo ed è andato avanti. "Negli anni ho incontrato persone incredibili, tra cui Nicola Grittani, pizzaiolo a Ravenna e fondatore della nazionale acrobati pizzaioli. Dopo pochi mesi, insieme a lui ho vinto il campionato di gusto pizza a Rimini".

Da lì esperienze all'estero in Svizzera, il passaggio con Michele Accetta, continuando a fare freestyle ed esibizioni insieme alla nazionale acrobati pizzaioli fino a diventare istruttore nel 2013. "Tra le esibizioni - racconta ancora - ricordo quelle per Dior, Channel, a Dubai per lo sceicco e in Montenegro per Segafredo Zanetti". Il tutto fino al 2021, quando incontra Michele Giacomoni, che lo ha voluto nel neonato Berc, del quale in poco tempo diventa socio e, da quest'anno, gestore. "Oggi a pieno regime siamo in quindici a lavorare qui. Un gruppo giovane, dai 18 anni in su. Con me che a trent'anni - conclude - sono il 'vecchio' della compagnia".