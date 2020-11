Gourmet, passione e gusto: tre pizzerie ravennati premiate dal Gambero Rosso

Uno dei prodotti italiani più famosi e apprezzati al mondo: la pizza è più di un pasto, è una poesia di sapori, un piacere autentico, soprattutto quando chi la prepara è un vero maestro. E così anche quest'anno gli esperti di 'Gambero Rosso' sono andati in giro per tutta Italia ad assaggiare le pizze più buone dello Stivale e hanno assegnato alcuni "spicchi" alle attività più meritevoli.

Proprio così: sono gli spicchi di pizza i simboli di merito che il Gambero Rosso ha assegnato alle migliori attività del settore nella sua Guida 'Pizzerie d’Italia 2021'. E alcuni di questi spicchi sono arrivati nella provincia di Ravenna. Sono infatti tre le realtà del territorio ravennate a essersi meritate due spicchi ciascuna dalla casa editrice specializzata in enogastronomia.

Due spicchi sono andati a ''O Fiore Mio' di Faenza, premiato per la sua pizza a degustazione, oltre che per l'ottima qualità del servizio. Per il Gambero Rosso la pizzeria faentina si distingue per la sua pizza "a degustazione tagliata a spicchi e la tonda alla napoletana", con ottimi prodotti da abbinare. Altri due spicchi, sempre per la categoria pizza a degustazione, sono andati a 'Pummà' di Milano Marittima. Qui suggerisce la guida di "provare le montanarine, piccole pizze fritte con 6 condimenti diversi [...] e la friggione e pepe nero". L'altra attività premiata con due spicchi è 'Centopizze' a Punta Marina, che si distingue nella categoria dedicata alla pizza napoletana. Secondo il Gambero Rosso qui la differenza è data dalla "passione della famiglia Caramiello, che porta avanti questo locale da circa 25 anni". Sulla pizza vi attende "una bella selezione di specialità: pomodoro, mozzarella e altri latticini, ortaggi freschi, salumi, frutti di mare".