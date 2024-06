I "Cerviaman" in campo contro le barriere architettoniche fisiche e culturali

Sensibilizzare la cittadinanza sul grande tema delle barriere architettoniche e rendere la città più inclusiva per tutti, partendo dalle "barriere fisiche" per arrivare anche a quelle "culturali". È stato presentato il progetto "Cervia 2024, una città senza barriere", con testimonial la giovane studentessa universitaria e neo consigliera comunale delegata all'Accessibilità Samanta Farabegoli. Iniziativa che gode del sostegno dei Cerviaman.

L'obiettivo da raggiungere è raccogliere i fondi necessari per poter poi realizzare delle opere che possano abbattere le barriere. Nel corso della conferenza stampa sono state presentate anche le magliette Cerviaman 2024 con cui verrà finanziata la raccolta fondi e che potranno essere acquistate nei punti vendita presenti e che si aggiungeranno.

A oggi hanno aderito: Ristorante La Ciurma (Via N. Sauro 158, Cervia), Bar Dalla Betta(Via N. Sauro 13, Cervia), Ristorante Il Veliero (Via N. Sauro 124, Cervia), Ristorante Touring (Viale G. Matteotti, 87, Milano Marittima), Tabaccheria Casetti (Corso G. Mazzini, 16, Cervia) e Pepe d’Acqua (Viale A. Gramsci, 12, Milano Marittima). Per Cerviaman 2024 prende il via anche la campagna “Cerviaman nel Cuore”, ovvero un modo per sostenere atleti e volontari con una sottoscrizione aperta a tutti al costo di 25 euro.

Alla conferenza hanno partecipato istituzioni e imprese, tra cui il sindaco Mattia Missiroli, il suo vice Gianni Grandu con delega allo sport, e Michela Brunelli Assessora alle pari opportunità, pace e coordinamenti eventi. “Il 2024 è un anno denso di novità - ha dichiarato Marco Casetti - presidente Pol Saline Romagna, con Samanta siamo pronti a fare del nostro meglio per sensibilizzare cervesi e non sul tema delle barriere non solo architettoniche. Per noi non è importante solo l’importo finale della raccolta fondi, ma anche il percorso, il viaggio attraverso la solidarietà che ci spinge a completare sempre i nostri obiettivi tangibili! Come dimostra l’IRONMAN l’importante non è solo il traguardo, ma tutta la corsa perché è in quel frangente che possiamo migliorarci”.