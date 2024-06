Il portacandele "raccoglipensieri" della studentessa faentina in finale al premio internazionale di design

Ha superato una selezione con 110 partecipanti ed è rientrata tra i sei finalisti della dodicesima edizione del Premio Rometti Federica Cinquepalmi, studentessa di Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi di Isia Faenza. Il suo progetto si chiama "Nero su bianco" ed è stato scelto da una giuria di esperti presieduta dal designer Ugo La Pietra. I sei giovani creativi vivranno l’esperienza dello stage alla Rometti, dal 22 al 26 luglio 2024, dove daranno forma concreta alle loro idee, fianco a fianco con le esperte maestranze della manifattura. In ottobre si terrà poi la cerimonia di premiazione con la votazione finale e per i primi tre classificati è previsto anche un premio in denaro. Per tutti c’è inoltre la possibilità, più volte concretizzatasi nelle scorse edizioni, che il proprio progetto venga messo in produzione dalla manifattura, diventando così un importante trampolino di lancio nel mondo del lavoro, viste le collaborazioni costanti della manifattura con designer e aziende del calibro di Ugo La Pietra, Chantal Thomass, Roberto Capucci, Cucinelli, Kenzo, Roche Bobois.

"Nero su bianco" è un portacandele raccogli pensieri, ideale per una cena speciale, dedicata non solo al cibo e alla compagnia, ma anche alla condivisione della propria sfera personale. Al centro di questo rituale c’è un oggetto particolare destinato a diventare il custode dei pensieri più profondi: prima di sedersi a tavola, ognuno dei presenti riceve un foglio di carta e una penna. Questo è il momento di mettere nero su bianco ciò che ci passa per la testa: pensieri, speranze, sogni o desideri. Una volta terminata la scrittura, i fogli saranno arrotolati con cura e inseriti nei buchi del porta candela, per offrire i pensieri al fuoco che li custodirà. La ceramica, si spiega, diventa quindi l’accompagnatrice di questo momento conviviale, spirituale e al contempo ludico in cui provare ad aprirsi e a condividere.

Il Premio Rometti, concorso internazionale di design ceramico voluto dalla storica manifattura umbra, e riservato a studenti di Accademie di Arte e Design di tutto il mondo, mira a promuovere l’innovazione e l’originalità nel campo dell’arte ceramica, aprendo le porte della manifattura ai giovani, un po’ come accadeva già negli anni Venti e Trenta, quando le Ceramiche Rometti ospitarono ragazzi promettenti che poi divennero artisti del calibro di Corrado Cagli e Leoncillo Leonardi

Quest’anno la giuria si è trovata a valutare oltre centodieci progetti, realizzati da studenti e studentesse provenienti dalle seguenti Accademie d’Arte, Università e Istituti di Design, italiani e internazionali: Accademia di Belle Arti di Firenze, CAD College of Art and Design (Bruxelles), IED Istituto Europeo di Design (Milano), RUFA Rome University of Fine Arts (Roma), IID Istituto Italiano di Design (Perugia), Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), Università degli Studi di Genova, ISIA Istituto Superiore per l’Industria Artistica (Faenza), Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, University of Washington (USA), ESAD Escola Superior de Arts e Design (Porto), IIAD Istituto di Arte Applicata e Design (Torino), HIT Holon Institute of Technology (Israele), NID Nuovo Istituto di Design (Perugia), ISIA Istituto Superiore per l’Industria Artistica (Pescara), Accademia di Belle Arti di Perugia.