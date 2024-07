Frutta biologica in cambio di cicche di sigarette da riciclare: l'innovativo progetto di due imprese ravennati

Erano pronti a partire già lo scorso anno, poi l'alluvione ha rallentato la parte operativa del progetto "Per un pugno di mozziconi", pensato da Domenico Errani, titolare dell'azienda agricola "Valle delle Albicocche" di Bagnacavallo e Devis Tronconi titolare della “TD Service Edilizia e Servizi” di Conselice. Dalla loro collaborazione, partita nel 2019, è nata l'idea di realizzare un impianto per il ciclo completo di recupero dei mozziconi di sigaretta e altri rifiuti pericolosi. Un processo che, spiegano i due, non prevede alcun tipo di scarto.

"Attraverso un complesso ciclo di lavoro che ha dietro 4 anni di studio - spiegano i due - siamo riusciti a dare vita ad un impianto unico nel suo genere per grandezza e capacità lavorativa, con in più la possibilità di riciclare qualsiasi mozzicone perché nella sua lavorazione non c'è scarto del rifiuto che viene completamente rigenerato dandogli nuova vita". Errani aggiunge che non si tratta di una start up, "ma di un vero e proprio impianto di riciclo con capacità lavorativa di 100 chilogrammi di prodotto ogni ora, completamente made in Italy perché costruito completamente da aziende emiliano-romagnole. Voglio ringraziare Luigi Barbieri, proprietario della Green Analytics che per tutta la durata delle prove ha garantito con le sue analisi chimiche l’efficienza dell’impianto”.

Per dare il via a una sperimentazione su larga scala sono necessari almeno 1000 kg mozziconi di sigaretta. Da quando l'idea ha preso forma Domenico e Devis hanno promosso una serie di campagne di raccolta e tanti sono stati gli aiuti da parte di persone ed enti per raggiungere il quantitativo necessario, "a partire da Ferrara dove sono state organizzate vere e proprie gare di raccolta - racconta Domenico -. Poi il Comune di Imola, il Circondario imolese che hanno sposato il progetto e i Lions che hanno donato i posacenere da spargere nel territorio. Il primo cittadino imolese, Marco Panieri, ha preso sul serio il progetto ed è stato disponibile per fare incontri dove Devis ha spiegato il senso della raccolta, le potenzialità del suo impianto e le fasi di sviluppo nel tempo. E' partita una campagna di sensibilizzazione del Comune di Imola, per uno smaltimento corretto dei mozziconi di sigaretta, si è concretizzata nel posizionamento, in collaborazione con Hera, di numerosi cestini dotati di posacenere nei territori del circondario imolese. Attualmente sono 15 i posacenere sparsi nei vari punti del Comune di Imola gestiti direttamente da Tronconi”.

A fine aprile 2023, spiegano i due, tutto era pronto per dare il via alle prove di riciclo dei mozziconi di sigarette. "Poi l’alluvione di maggio ha invaso il magazzino di Conselice dove era stoccato il materiale e gran parte è andato distrutto. In questo anno la campagna di raccolta è continuata recuperando una parte dei mozziconi dispersi e ora chiediamo a tutti voi un ultimo sforzo per arrivare alla quantità necessaria. Purtroppo, infatti, l’alluvione ha creato ingenti danni a tutta la mia azienda e ha allagato anche il magazzino dove erano stoccati i mozziconi riducendo drasticamente il quantitativo a 500 kg, in pratica ne abbiamo perso la metà di quantità necessaria per dare il via alla sperimentazione", prosegue Errani.

“Nell’ultimo anno siamo riusciti a recuperare in parte la quantità andata distrutta. Oggi rilanciamo con forza la campagna di raccolta per riuscire entro l’autunno ad arrivare alla fatidica quantità di 1000 kg che permetterebbe la funzionalità dell'impianto ai fini di sperimentare il riciclo dei mozziconi”, rilanciano Domenico e Devis.

Per poter contribuire a questa sperimentazione è possibile raccogliere le "cicche" e una volta che si è raggiunto un buon peso si chiama al 334.1308514 per concordare il ritiro (che potrà avvenire a domicilio oppure in un luogo condiviso). Oppure si può consegnare direttamente tutti i giorni (previa accordo telefonico) in azienda in via Granaroli 8 a Bagnacavallo. Per ulteriori informazioni si può telefonare al 334.1308514 o inviare una mail a info@lavalledellealbicocche.it. A coloro che consegnano almeno 0,5 kg di mozziconi sarà riconosciuto un omaggio sotto forma di prodotti agricole della Valle delle Albicocche.

Le ultime ricerche di carattere ambientale stanno mettendo in mostra come il mozzicone, in quanto rifiuto, incida sull’inquinamento dei mari ormai come la plastica, se non di più. I mozziconi di sigaretta sono rifiuti altamente tossici, le sostanze chimiche contenute in una sigaretta, delle quali molte restano anche nella cicca e quindi poi si diffondono nell'ambiente, sono più di 4000. Si calcola che un mozzicone impieghi da 1 a 5 anni per degradarsi.

“Occorre comprendere che gettare per terra i rifiuti è anche segno di maleducazione e si contribuisce all’inquinamento delle città. Gettare i mozziconi, ad esempio, nei tombini si arreca un ulteriore danno perché difficilmente recuperabili. Quanti di noi si sono lamentati, altro esempio, quando in spiaggia, tra la sabbia, troviamo decine e decine di ‘cicche’ buttate senza pensare al danno che si arreca all’ambiente e a tutti noi. Vivere in un ambiente pulito è un bene comune”, conclude Errani.