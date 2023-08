Quattro ravennati alle prefinali nazionali di "Miss Mamma Italiana 2023"

Un poker di bellissime mamme ravennati approda alle prefinali nazionali di "Miss Mamma Italiana". Sono state scelte nel corso della selezione del concorso che premia bellezza e simpatia e che quest'anno celebra la 30esima edizione. La gara si è svolta nei giorni scorsi in piazza Vivaldi a Lido Adriano con in gara tutte e tre le categorie previste dalla rassegna: le mamme dai 25 ai 35 anni, tra i 46 e i 55 (che gareggiano per la fascia di mamma 'Gold') e dai 56 anni in su (per la fascia 'Evergreen'). Le mamme in gara, sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

Queste le quattro ravennati premiate: Giulia Tufano, 40 anni, insegnante di scuola d’infanzia di Ravenna e mamma di Pietro di 3 anni, scelta come 'Miss Mamma Italiana Radiosa'; Iulia Shishkova, 34 anni, casalinga di Ravenna e mamma di Bianca di 3, premiata come 'Miss Mamma Italiana Dolcezza'; Nicoletta Nae, barista di Lido Adriano, 36 anni, mamma di Davide di 14, scelta come 'Miss Mamma Italiana in Gambe'; Natalia Butuc, 34 anni imprenditrice di Russi, mamma di Ginevra e Adele di 6 e 4 anni, premiata come “Miss Mamma Italiana Glamour”.

Vincitrice della selezione è stata Mariachiara Maccanelli, infermiera di 39 anni di Vicomero, della provincia di Parma e mamma di Alice e Giulia, di 9 e 7 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” è andata a Katia Rossi, 51 anni, parrucchiera di Bagno di Romagna (FC) e mamma di Nicolò di 21; mentre la fascia di 'Miss Mamma Italiana Evergreen' se l'è aggiudicata Arianna Cacco, 59 anni, operaia di Campolongo Maggiore (Ve), mamma di Manuel di 27 anni.

'Miss Mamma Italiana' sostiene 'Arianne' associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza.