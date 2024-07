Una raccolta fondi per regalare energia pulita ai cittadini: al via l'iniziativa "'O sole nostro"

Acquistare kit fotovoltaici per metterli a disposizione di singoli cittadini e di associazioni, da usare anche in qualsiasi contesto. È l'idea della cooperativa sociale Villaggio Globale che per poterla mettere in atto chiede l’aiuto diretto della cittadinanza attraverso la campagna di raccolta fondi "‘O sole nostro" sul sito www.ideaginger.it.

La raccolta rientra tra i progetti scelti da Radici solidali, la call tematica sviluppata da LA BCC ravennate, forlivese e imolese in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding ideaginger.it, per sostenere le realtà romagnole che vogliano avviare un progetto per tutelare il clima e l’ambiente.

I kit fotovoltaici sono sistemi che comprendono i principali componenti di un impianto fotovoltaico, pannelli pieghevoli e batteria di accumulo e inverter. Possono essere utilizzati in qualsiasi contesto e consentono di ottenere una produzione di energia costante e affidabile, permettendo di arrivare ad alcuni luoghi che l'assenza di corrente elettrica non lascia la libertà di raggiungere (per esempio per azioni di cittadinanza attiva di recupero di parchi e spazi pubblici).

Nei suoi quasi 25 anni di esperienza, spiega Villaggio Globale, la cooperativa ha incontrato e sostenuto tanti gruppi di persone, associazioni, aziende che si attivano per curare beni comuni: parchi, piazze, paesi, spazi comuni nelle case popolari. Ciò permette di avere città più vivibili e curate, con reti di vicinato attive e collaborative. L’acquisto dei kit fotovoltaici può dare una mano nella realizzazione di queste iniziative. Ma non solo, infatti anche singoli cittadini potranno utilizzare gratuitamente i kit nelle loro occasioni di svago all'aria aperta attraverso l'Oggettoteca, la Biblioteca degli Oggetti che sta per iniziare i suoi primi passi.

E' possibile fare una donazione a "‘O sole nostro" con carta di credito, Paypal, Satispay o bonifico bancario attraverso il link https://www.ideaginger.it/progetti/o-sole-nostro-diffondiamo-e-usiamo-l-energia-solare-per-la-cura-dei-parchi-e-della-citta.html.