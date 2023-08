Oltre cinquemila piadine vendute in piazza a Parma: una raccolta fondi per la Romagna

Hanno banchettato con più di cinquemila piadine i partecipanti all'evento organizzato in piazza a Parma dal Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola Igp, voluto per raccogliere fondi in favore della Romagna alluvionata. Dopo Bergamo, Asti e Borgo Veneto (Padova), questa volta è stata la città emiliana protagonista di una iniziativa il cui ricavato è andato a Sant’Agata sul Santerno.

Il Consorzio ha fornito le piadine per uno dei due menù della serata a base di prodotti certificati, guarniti dagli chef di Parma Quality Restaurants. Presenti all’evento il presidente del Consorzio Alfio Biagini, insieme ai sindaci Michele Guerra di Parma, Michele De Pascale di Ravenna ed Enea Emiliani di Sant’Agata sul Santerno. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la protezione civile di Parma intervenuta in soccorso della Romagna nei terribili giorni dell’alluvione.