Una raccolta fondi per promuovere il Cammino di San Romualdo 

Raccogliere 5mila euro entro il 21 ottobre per raccogliere fondi in favore del cammino di San Romualdo – Viae Sancti Romualdi (VSR), in modo da presentarsi nel miglior modo possibile al millenario dalla morte del Santo ravennate che ricorre nel 2027. L'iniziativa è di Trial Romagna per valorizzare il cammino da poco riconosciuto anche a livello ministeriale che vedrà anche incontri istituzionali con le Regioni attraversate dai 500 chilometri di sentieri che separano Ravenna da Fabriano attraverso Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

L’iniziativa che ha lo scopo di raccogliere le prime risorse urgenti, intende anche sensibilizzare il popolo dei camminatori sull’importanza di un itinerario che unisce attività fisica a momenti di approfondimento culturale e raccoglimento spirituale, organizzati con i partner del progetto che, insieme alla comunità monastica camaldolese, comprendono le associazioni Romagna-Camaldoli, Eticamente, Zuzzurellando tra Umbria e Marche e la sezione CAI di Ravenna.

Superato un terzo dell’obiettivo, la raccolta da a tutti i sostenitori la possibilità di costruire un pezzo di cammino, in particolare chi donerà la somma di 50 euro (ma si possono donare anche solo 5 euro) riceverà una mattonella personalizzata con la geolocalizzazione del punto dove sarà collocata, così che possa rappresentare un piacevole ricordo e una testimonianza per i pellegrini.

Informazioni sul sito trailromagna.eu mentre per una donazione diretta si può accedere al portale www.ideaginger.it e cercare il progetto “tracciamo insieme il cammino di san romualdo”.