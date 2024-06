Colpito da aneurisma a soli 53 anni: il mondo della musica si mobilita per il musicista

Ha superato il muro dei seimila euro la raccolta su GoFundMe in favore di Luca Lambertucci, per il quale si è mosso molto del panorama della cultura e della musica di Faenza. 53 anni, a ottobre scorso Luca è stato colpito da un grave ictus, causato da un aneurisma. Musicista e fonico faentino, è conosciuto da un grande numero di artisti del territorio per le sue partecipazioni al Faenza Rock e per la sua militanza nel gruppo Memorabilia, oltre che per sua attività di fonico e tecnico. Infatti la musica è scesa in campo per lui e domenica è in programma un concerto al Campo Auser di via Sant'Orsola, il cui ricavato sarà destinato alle sue cure e riabilitazione.

La rottura dell'aneurisma, come ricorda la figlia Luna che ha avviato la raccolta fondi, è "miracolosamente" avvenuta in ospedale, dove Luca si trovava per una tac di controllo. Subito è stato trasferito e operato in emergenza all'ospedale Bufalini di Cesena. È seguito un secondo intervento di craniotomia salvavita e il risveglio dal coma dopo circa 15 giorni. Le operazioni, ricorda Luna, "per quanto complicate, gli hanno salvato la vita, ma la parte colpita del cervello è molto ampia. Braccio e gamba destra sono rimaste paralizzate. Anche la memoria a breve termine e altre funzioni cognitive sono state compromesse. Incredibilmente tutto questo non ha intaccato la sua capacità di parlare, funzione che risiede nell'emisfero colpito".

Il concerto, dal titolo "Insieme per Luca", prevede la partecipazione trasversale di molti musicisti che hanno incrociato il percorso artistico di Luca negli anni o che lo hanno conosciuto e apprezzato come tecnico e come amico. Alle 17.00 aprirà il Trio Italiano, che sarà seguito dagli Eucalyptus Music Band e dall’inossidabile duo formato da Sanzio Guerrini e Andrea Sarneri. Seguiranno i Work in Progress, il Quasi Trio, i Memorabilia e Samantha Rocks, I Buoni Motivi e i Devils, con l’omaggio a Ivan Graziani. Chiuderanno la serata i New Drops. Presentazione e interventi saranno a cura di alcuni attori della Metallurgica Viganò e del “Sindaco di Pieve Cesato". Sarà possibile trascorrere un pomeriggio all’aperto in compagnia di ottima musica, con la possibilità di gustare alcune delle proposte dello stand gastronomico gestito da Auser. Tutto il ricavato, al netto delle spese vive, sarà devoluto alla raccolta fondi “Insieme per Luca”.

Da qualche giorno Luca è tornato a casa sua, racconta Luna. "È molto entusiasta di ritrovare le sue abitudini e una certa 'normalità', come sempre con entusiasmo e determinazione. Ovviamente è molto lontano dall'essere autonomo e noi della famiglia stiamo facendo il possibile per organizzare al meglio la nuova situazione e assicuragli un'assistenza costante e positiva. Presto Luca inizierà il nuovo percorso di riabilitazione che verrà effettuato da casa e in ospedale".