Un gesto importante per i bimbi in ospedale: a Milano Marittima il gala benefico del magazine di Alfonso Signorini

Una serata con ospiti del panorama nazionale e locale dell'imprenditoria, della politica e dello spettacolo organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei bambini in ospedale. Giovedì 27 giugno si svolgerà al Palace Hotel di Milano Marittima "Al Chiaro di Luna", evento benefico promosso dal magazine nazionale "Chi", giunto alla seconda edizione. Saranno oltre duecento le persone coinvolte in questo gala dinner che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l'acquisto di un ecografo di ultima generazione per l’attività nel reparto di Neonatologia infantile e pediatrica dell’ospedale di Rimini.

Dopo la raccolta fondi "Insieme aiutiamo l'Emilia-Romagna" lanciata lo scorso maggio da Mondadori Media assieme a Banca Mediolanum, Chi lancia una nuova iniziativa a favore dell’Emilia-Romagna. “Oggi, dopo anni e anni di eventi mondani, quello che fa la differenza e che mi porta a prendervi ancora parte è che servano a qualcosa”, dice Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi. “Sono pertanto felice che, dopo l’obiettivo raggiunto con successo lo scorso anno, anche quest’anno Chi si adoperi per una raccolta fondi a favore dei bambini meno fortunati. I loro sorrisi saranno con noi nella notte al Chiaro di luna e ci impegneremo al massimo affinché possano tornare a essere ancora più radiosi!”.

“Sono particolarmente felice che la seconda edizione di ‘Al Chiaro di luna’ si svolga ancora in Romagna, nella cornice dell'Hotel Palace di Milano Marittima. Non soltanto perché si tratta di una località che fa parte in un certo senso della storia di ‘Chi’ ma anche perché il successo della charity dinner dello scorso anno a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, dimostra come la Romagna sia una terra generosa e operosa”, sottolinea Massimo Borgnis, direttore responsabile di Chi, che prosegue: “Proprio nei giorni scorsi abbiamo consegnato al 118 di Ravenna l'automedica che è uno dei cinque progetti finanziati i 160 mila euro raccolti lo scorso anno. Gli altri progetti, in via di completamento, riguardano le scuole dell'infanzia. Sempre pensando ai bambini abbiamo deciso quest’anno di devolvere il ricavato della charity dinner all'acquisto di un ecografo di ultima generazione per il reparto di Neonatologia e Pediatria dell'Ospedale di Rimini. Perché il risultato più bello che possa ottenere una serata come questa è proprio quello di trasformarsi poi nel sorriso di tanti bambini e delle loro famiglie”, conclude Borgnis.