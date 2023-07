L'alluvione raccontata da chi l'ha vissuta: online il blog "Storie di Romagna"

Un racconto scritto a più mani da tante persone che hanno vissuto lo stesso evento, da prospettive differenti. È online “Storie di Romagna”, un progetto editoriale collettivo nato da una idea dell'agenzia di comunicazione ravennate Happy Mainds, dove scrivere e leggere storie di vita, di ripresa, di speranza e di umanità vissute nei giorni drammatici dell'alluvione. Chiunque può raccontare la propria esperienza, visitando il sito www.storiediromagna.it e inserendo, dopo aver compilato il modulo online, un breve articolo. Il portale è stato realizzato in occasione della quinta edizione della tappa del Festival IT.A.CÀ, kermesse dedicata al turismo responsabile e organizzata da Happy Minds.

Lo scopo è recuperare le storie e le esperienze delle persone che hanno vissuto, in modi e tempi diversi, l’alluvione di maggio 2023. In linea con il tema di quest’anno del Festival che è, infatti, “Tutta un’altra storia - Le comunità raccontano i territori”. Dalla condivisione di un evento drammatico, sottolineano i promotori del sito, cresce il desiderio di ricordare conservare e raccontare che la Romagna, nonostante l’alluvione avvenuta a maggio, è una terra che 'tiene botta' e che sa rialzarsi con coraggio e forza. Durante la tappa di Ravenna del Festival IT.A.CÀ a ottobre, organizzata dall'agenzia di comunicazione, verrà inoltre realizzato un evento-racconto per celebrare “Storie di Romagna” e mostrare a tutta la città i racconti di vita durante l’alluvione, anche attraverso la testimonianza diretta e la voce di chi tutto questo l’ha vissuto in prima persona.