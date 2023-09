Da Solarolo a Lugo, il racconto di due parroci che hanno spalato fango insieme ai loro parrocchiani

"Siamo stati sommersi dall'acqua, ma ancor di più dalla solidarietà". Inizia così la testimonianza di don Tiziano Zoli, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta a Solarolo, nel reportage realizzato da "Uniti nel dono", realtà vicina alla Chiesa cattolica che raccoglie fondi per le attività pastorali. Don Tiziano, insieme a don Leonardo Poli della Collegiata dei Santi Francesco e Ilaro in Lugo sono stati in prima linea a fronteggiare i disastri dell'alluvione con le loro comunità, tra le più colpite del maltempo di maggio.

"I volontari - ricorda don Tiziano - sono arrivati per aiutarci dalle altre zone della Romagna, dall’Emilia, ma anche dal resto d’Italia. Con loro gli alpini, la Protezione civile e le Amministrazioni”. A Solarolo, sottolinea, nessuno si è arreso e la comunità si è quasi raddoppiata, passando dai 4.500 abitanti agli ottomila, tutti impegnati in una grande catena di umanità.

“Sicuramente questa alluvione non era nei piani di Dio, – afferma don Leo nella sua testimonianza - la Terra è una povera creatura come noi, ferita dal male come noi. La natura è la cornice di un’opera d’arte e noi siamo il capolavoro dentro quella cornice, che spesso è rovinato dalla nostra presunzione”. Don Leo è stato il più tempestivo, coinvolgendo direttamente i parrocchiani per l’accoglienza, il sostegno psicologico, il servizio di baby sitting. Un supporto straordinario che ha visto in prima linea tantissimi giovani che si sono messi a disposizione per arginare quella che don Leo definisce l’onda del male. "Ricordiamoci, aggiunge, che l’oro non si trova se non nel fango e che i fiori non nascono dai diamanti, ma dal letame”.

Due storie che "Uniti nel dono" ha voluto ricordare nell'ambito della XXXV Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti, che ricorre domenica 17 settembre. Una giornata, come sostiene il responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, Massimo Monzio Compagnoni, che è un appuntamento importante "per dire ancora una volta ai fedeli quanto conti il loro contributo. Non è solo una domenica di gratitudine nei confronti dei sacerdoti, ma un’opportunità per ricordare che fin dalle origini le comunità si sono fatte carico di sostenere la Chiesa e questo dovrebbe essere, ancora oggi, il principio di base che spinge a farsi carico del sostentamento dei sacerdoti".