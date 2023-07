Ravenna abbraccia Raul Gardini alla prima del suo film. Bentivoglio: "Una sfida complessa"

"Interpretare l'uomo è stata una sfida complessa. Ma a me, come a lui, le sfide piacciono e me le vado a cercare". Parla con orgoglio l'attore Fabrizio Bentivoglio, protagonista del docufilm Rai "Raul Gardini" sulla storia del grande imprenditore ravennate. Domenica sera, giorno del trentennale della morte di Gardini, il Teatro Dante Alighieri e la vicina sala del Palazzo Congressi di Ravenna hanno ospitato la proiezione del docufilm sull'imprenditore, andato in onda in contemporanea su Rai 1. Grande la partecipazione della città, che ha riempito entrambe le sale messe a disposizione per la proiezione. In teatro presenti in prima fila i figli di Raul, Eleonora, Maria Speranza e Ivan.

La visione è stata preceduta dall'arrivo sul palco, oltre che di Bentivoglio, del regista Francesco Micciché, dello sceneggiatore Giovanni Filippetto e del produttore Giannandrea Pecorelli. Non è potuta essere presente invece l'altra protagonista, Pilar Fogliati, che interpreta l'unico personaggio di fantasia del docufilm. A moderare la serata Elena Stancanelli, giornalista e autrice del libro “Il tuffatore”, anch'esso dedicato a Gardini. A portare i saluti dell'amministrazione comunale l'assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia, che ha voluto ringraziare la famiglia e chi ha lavorato all'organizzazione della manifestazione e alla realizzazione del docufilm. "Una serata partecipata - ha aggiunto - che testimonia quanto sia stretto e come sempre si rinnovi l'abbraccio tra Raul e Ravenna".

"A nome mio e dei miei fratelli voglio dire grazie, al Ravenna Festival, alle istituzioni, alla Rai e al cast per questo tributo che avete voluto rivolgere a nostro padre - ha detto una emozionata Eleonora Gardini - ma grazie soprattutto a tutti voi che siete qui con noi. Il vostro affetto ci commuove e ci onora. E ogni volta ci tocca profondamente".

Il lavoro viaggia sul doppio binario della fiction e del documentario. Alle interviste, tra gli altri, a Giovanni Minoli, Gherardo Colombo, Paul Cayard e ad ex dirigenti aziendali che hanno lavorato con Gardini, si alterna la narrazione cinematografica che vede Bentivoglio rispondere alle domande di una giornalista interpretata da Pilar Fogliati, in un incontro in cui emerge, come spiegato dallo stesso Bentivoglio, l'uomo Raul. Il periodo raccontato è quello tra l’11 marzo 1990 al 23 luglio 1993, cioè dall’inizio simbolico della sfida di Gardini per la conquista della Coppa America, con il varo del Moro di Venezia, all’ultimo giorno della sua vita.

"La prima volta che mi è stato offerto di interpretare Raul Gardini risale a dieci anni fa, era una sceneggiatura firmata da Andrea Purgatori, ma poi non se ne fece nulla", ha ricordato Bentivoglio. "Il fatto di non aver portato a termine quel lavoro mi è rimasto dentro. E quando mi è stato riproposto un progetto sulla sua figura, dire che non ci ho pensato un attimo ad accettare è riduttivo. Raul è sgorgato quasi autonomamente e anche la rapidità con cui sono avvenute le riprese lo testimonia".