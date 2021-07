Calcio, Ravenna è la terza città con più abitanti a non aver mai giocato in Serie A

Juventus, Inter, Milan, ma anche Napoli, Roma e Lazio. Queste sono alcune delle squadre di Serie A più amate dai tifosi di calcio d'Italia. Ma, pur senza aver mai vinto titoli nazionali o internazionali, sono tante le città che hanno potuto esultare vedendo la formazione della propria terra approdare nella massima serie. In tempi recenti è accaduto al Sassuolo, al Frosinone, al Crotone e al Benevento. Ma ci sono ancora città di discrete dimensioni che non sono mai riuscite ad approdare in Serie A. E purtroppo, questo, noi romagnoli lo sappiamo bene.

Nella classifica delle 10 città più popolate d'Italia a non aver mai partecipato a un campionato di Serie A ci sono infatti due romagnole: Ravenna e Rimini, che occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto per numero di abitanti. Domina questa classifica la città di Prato che - con quasi 200mila abitanti - è la città più abitata a non aver mai raggiunto la massima serie. Segue Taranto, poi Ravenna, Rimini, Latina, Sassari, Monza, Trento, Giugliano in Campania e Siracusa. Non figura in classifica, poichè meno popolosa, anche una terza città romagnola: Forlì.