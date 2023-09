Una "bellissima" ravennate alle finali di Miss Mamma Italiana 2023

Postina, mamma di Simone e Alessandro e in finale al concorso di Miss Mamma Italiana 2023. La ravennate Roberta Bonfrate, 38 anni, sarà tra le 58 donne che si contenderanno il concorso nazionale riservato a tutte le mamme tra i 25 e i 45 anni. Le serate conclusive della manifestazione partita con le selezioni a ottobre 2022 si terranno a Bellaria Igea Marina, fino a domenica 10 settembre, quando ci sarà l'elezione della vincitrice.

L'evento è organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu e con il patrocinato del Comune di Bellaria. Sono state centinaia le mamme partecipanti alle selezioni, che si sono tenute in tutta Italia per il concorso, ideato da Paolo Teti, che quest'anno raggiunge i 30 anni di storia.

Le 58 finaliste fino a sabato sono impegnate per scatti fotografici, test e le prove, comprese due serate di pre finale nella cornice di Piazza Don Minzoni a Bellaria. Eventi in cui le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità oltre a effettuare la classica passerella.

Domenica 10 settembre, si terrà la finalissima, in programma sempre in Piazza Don Minzoni a Bellaria, con inizio alle 21, durante la quale sarà eletta “Miss Mamma Italiana 2023”. La serata sarà presentata dal Carolina Rey, attrice e conduttrice di RaiUno che abbiamo nel tempo avuto modo di conoscere e apprezzare in programmi come “Tale e quale Show”, “La vita in diretta”, “Oggi è un altro giorno”, “Weekly”, “Cominciamo bene”, “Festa Italiana”, “L’anno che verrà”, in fiction come “Un medico in famiglia” e in vari film italiani.

La direzione artistica dell’evento è curata da Roberto Vecchi, giornalista autore e regista televisivo Rai. Nella giornata di lunedì 11 settembre, infine, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana 2024”, giunto alla 21esima edizione. “Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.