È di una ravennate il Ventaglio del Presidente della Repubblica 2023

Grande soddisfazione per l'Accademia di Belle Arti di Ravenna e per l'allieva Giorgia Baroncelli. Per la prima volta l'istituto, grazie a un progetto di Giorgia, si aggiudica il premio nazionale per la realizzazione del Ventaglio del Presidente della Repubblica. La cerimonia di consegna al Presidente Sergio Mattarella è prevista giovedì 27 luglio 2023 al Quirinale. Parteciperanno all’evento Baroncelli e la direttrice dell’Accademia Paola Babini.

La cerimonia del ventaglio è il rito di consegna di un ventaglio decorato al Presidente della Repubblica Italiana e ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato, in vista della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva. Nel 2023 si celebra la XVI edizione. L'iniziativa è realizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare con l'Accademia di Belle Arti di Roma. In tutto vengono scelti tre ventagli e assegnati tre premi ex aequo ai tre vincitori dell'importo di mille euro.

L’Accademia di Ravenna ha partecipato con 8 bozzetti. Quello vincitore, come spiega l'autrice, è un ventaglio simbolo di disciplina e resistenza dedicato a chi, quotidianamente, è sottoposto alla valutazione di scelte coraggiose e determinanti. "L’oggetto - sottolinea Baroncelli - è completamente rivestito da chiodi dorati e la rifrazione della luce su di essi renderà la superficie musiva cangiante. L’utilizzo di questo materiale accompagna la mia ricerca artistica e poetica che riflette sulla liberazione del dolore attraverso una pratica meditativa e musiva”.

La commissione giudicatrice è presieduta dalla direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Roma e composta dal presidente e segretario dell'Associazione Stampa Parlamentare e dai direttori delle Accademie Internazionali che compongono l'Albo di Onore dell'Accademia di Belle Arti di Roma.