Al mare tra prezzi accessibili e servizi di qualità: le spiagge ravennati nella top 5 d'Italia

Lo scorso anno la stessa piattaforma aveva decretato le spiagge ravennati come quelle dove gustare un buon gelato al prezzo più basso in Italia. Quest'anno, invece, Omio ha stilato una nuova graduatoria, sia a livello europeo che nazionale, nella quale analizzando diversi fattori ha stabilito quali sono le migliori spiagge nazionali e continentali. Ravenna si piazza quinta in Italia, subito dopo Rimini.

Nel pieno della stagione estiva, Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti, ha esaminato vari dati, tra cui le recensioni dei visitatori, le temperature, i prezzi di beni di consumo come gelati, acqua e spritz e birra e i prezzi per il noleggio di lettini da spiaggia con ombrelloni.

Le spiagge italiane eccellono nel confronto internazionale. La spiaggia di Monterosso, in Liguria, è stata nominata la migliore d'Italia, piazzandosi quinta nella classifica internazionale. La spiaggia di Sansone all'Isola d'Elba ha ottenuto il secondo posto in Italia e il nono in Europa. La spiaggia di Tropea, in Calabria, si è classificata terza tra le migliori spiagge in Italia.

Lo Scoglio di Monterosso è la migliore spiaggia italiana in cui trascorrere le vacanze e la quinta a livello europeo, mentre le migliori spiagge europee sono Playa de las Canteras a Gran Canaria, la spiaggia di Cleopatra (Kleopatra Plaji) in Turchia, e Playa de la Concha a San Sebastián, in Spagna.

A Monterosso un lettino con ombrellone costa solo 10 euro al giorno, una pallina di gelato 2 euro e uno spritz 6 euro. A Ravenna, invece, per un lettino si paga 15 euro, una pallina di gelato ne costa 3 (lo scorso anno lo stesso portale parlava di 2 euro a pallina), una birra 5 e uno spritz 6 euro, come a Rimini, dove però per ombrellone (14 euro) e gelato (2,80 euro) si spende leggermente meno.

Per trovare ombrelloni e lettini più economici bisogna andare sulla spiaggia di San Vito Lo Capo in Sicilia e a Margherita di Savoia in Puglia (5 euro). Il prezzo medio di un lettino sulle spiagge italiane è di 14,90 euro quest'estate, con picchi di 40 euro sulla Spiaggia di Marina Piccola a Capri.