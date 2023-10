I 'Fungaioli Romagnoli' sono vice campioni del mondo di raccolta funghi 2023

Sono ormai diventati una garanzia di successo i "Fungaioli Romagnoli", nuovi vicecampioni del mondo al "Campionato Mondiale del Fungo" che si è svolto domenica 8 ottobre a Cerreto Lagnhi (Re), nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. In cinque partecipazioni si sono sempre classificati sul podio, con due vittorie nel 2017 e 2018, un secondo posto alla prima partecipazione nel 2016 e un terzo posto nel 2019, ultima edizione disputata prima del blocco per la pandemia.

L'evento è giunto alla IX edizione e si svolge in collaborazione con i Briganti di Cerreto, l'associazione "A passeggio nel bosco" e Geoticket srls, con il patrocinio del Comune di Ventasso (Re). Una competizione molto attesa che in quest’anno di ripartenza si è mostrata in una edizione più “green”: ha cambiato formula con la giuria, intenta a premiare chi ha saputo valorizzare la bellezza (con la foto più bella inviata tramite WhatsApp direttamente dal bosco), chi ha pulito il bosco con la raccolta di rifiuti e chi ha raccolto il fungo più bello.

Trecento i concorrenti alla partenza, ognuno con pettorina arancione e numero identificativo (di cui 170 raccoglitori-custodi in squadra e 130 singoli). La squadra ravennate "Fungaioli Romagnoli" è stata formata quest’anno da Daniele Severi, Alberto Brocchi, Gabriele Minardi, Michele Chirico e Maurizio De Nisco.