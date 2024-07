In acqua la regata delle "Riciclonda", le barche realizzate con materiale di recupero

Grandi e piccoli a bordo di imbarcazioni non inquinanti e costruite con materiali di recupero. È andata in scena nei giorni scorsi al Centro Velico di Punta Marina la manifestazione "Riciclonda", appuntamento che mette insieme amore per il mare e attenzione all'ambiente. Una tradizione, giunta alla 19esima edizione, che ha visto andare in mare tante imbarcazioni protagoniste di regate non competitive.

In "gara" la sezione Glicine del nido comunale Il Bosco di Fusignano; i papà del "Gomitolino" del Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Forlivese; la barca "dei Nani" con i bambini più piccoli del Centro Velico Punta Marina; la sezione Gialla del nido comunale Il Bosco di Fusignano; la barca più esperta del Capitano del Centro velico e le sue nipotine.

I cinque equipaggi hanno navigato nel fondale antistante il centro velico per darsi poi appuntamento al ristorante a gustare del pesce. Le circa cinquanta famiglie hanno poi passato la giornata come ospiti del Centro Velico divertendosi con i bambini e le bambine e facendo ancora navigare le imbarcazioni.