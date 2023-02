La band ravennate Rey Jacks presenta il nuovo singolo "Loop"

Un brano intenso per raccontare le ricorrenti difficoltà della vita. I ravennati Rey Jacks tornano con "Loop", il nuovo singolo della band uscito lo scorso 3 febbraio. La pubblicazione arriva in seguito al precedente lavoro, "Caffè", presentato dal gruppo al Teatro Ariston di Sanremo nel settembre 2021.

La band ravennate, composta da Alessandro Valentini (voce), Michele Fatone (chitarra), Alessandro Mordenti (basso) e Luca Cocchieri (batteria) mostra il suo lato più aggressivo, con sonorità essenziali ed intense, accompagnate da un testo diretto ma sempre di vita quotidiana. "Loop è una spirale dalla quale non si riesce a uscire, una lotta contro la parte più profonda di se stessi che ti farà sempre ricadere negli stessi errori", spiega il gruppo ravennate. Il brano è stato scritto durante il 2022 e suonato in diversi live estivi, fra cui il "Frogstock" di Riolo Terme, dove la band ha fatto da spalla ai Punkreas.

Il percorso dei Rey Jacks inizia nel 2017, quando i ragazzi decidono di formare la band, mescolando diverse influenze musicali e interpretando il tutto in modo personale. Fortemente influenzati dal classic rock made in USA e UK, a giugno 2019 i Rey Jacks completano il primo EP, di cui fanno parte i primi due singoli in inglese "Back to Dawning Lights" e "Stars".

Durante il lockdown del 2020 la band decide però di cambiare rotta e orientarsi verso la scrittura di brani in lingua Italiana. È così che è nato il primo singolo "Caffè", pubblicato a Gennaio 2022, che in poche settimane ha superato le 100mila visualizzazioni su YouTube. "Un risultato oltre le nostre aspettative, ma che ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio", afferma la band.