I Rey Jacks cantano l’instabilità e le insicurezze del nostro tempo nel singolo "Paura di svanire"

La band ravennate Rey Jacks torna con "Paura di Svanire", il nuovo singolo uscito il 22 settembre. La band capitanata da Alessandro Valentini continua la scia di brani in italiano dopo "Caffè" e "Loop". Nella nuova canzone, tuttavia si avverte un deciso cambio di rotta. Le atmosfere cupe di "Paura di Svanire" si sposano perfettamente con l’instabilità, le insicurezze e l’angoscia figlie del nostro tempo. Come racconta Valentini nel testo, “vivo una vita in cui non voglio stare, resto appeso solo alla paura di cadere, e mi piace così”. Viene immortalato un disagio in cui sicuramente ognuno può riconoscersi nell’era post covid.

In questo senso la scelta della copertina appare perfetta. Infatti nasce dall’idea di rappresentare qualcosa di iconico e all’apparenza immortale che si deteriora. Un quadro che si scioglie, come spiegato dalla band stessa: “Perché non rappresentare al suo interno qualcosa di iconico e super riconoscibile? La scelta è caduta su Bohemian Rhapsody (o copertina di Queen II) per gusto personale e anche perché come riconosce la band stessa finora non ci eravamo mai messi in copertina di una uscita. Un po’ pretenziosa all’apparenza ma efficace”. Ora il percorso della band ravennate prosegue in vista di importanti novità per il 2024.