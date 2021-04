La bontà locale: come preparare la crema di carciofo "moretto" di Brisighella

Con l'arrivo della primavera cresce la voglia di provare in cucina i tanti buoni prodotti che ci offre il territorio. Tra questi c'è un gustoso ortaggio autoctono della zona di Brisighella, tipico dei calanchi gessosi esposti al sole: il carciofo "moretto". Di colore viola con le spine gialle, il Moretto è una varietà rustica di carciofo che ha mantenuto intatto il suo aroma nel corso dei secoli.

Lo si può gustare in varie maniere: trifolato, lessato, condito con sale e olio, ma il carciofo Moretto è ottimo anche come salsa. La crema di carciofi che si fa con il Moretto di Brisighella può essere conservata nei vasetti, ed è ottima per condire la pasta o i crostini. Vediamo come prepararla.

La ricetta

Ingredienti

5 carciofi "moretto"

1 l di brodo vegetale

50 g di farina

500 ml di latte

noce moscata

aglio

olio extravergine di oliva q.b.

succo di limone q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa pulire i carciofi e tagliarli a spicchi, quindi immergerli in acqua e succo di limone.

In una padella, soffriggere uno spicchio d'aglio e immergere i carciofi a olio ben caldo. Aggiungere il pepe e quindi il brodo. Cuocere il tutto per circa mezz'ora. Una volta diventati abbastanza morbidi, passare i carciofi nel frullatore. Si passa alla besciamella: mettere in una ciotola: 400 ml di latte, la farina, salare e grattare la noce moscata, poi aggiungere ai carciofi frullati. Continuare a cuocere per una decina di minuti, aggiungendo il latte avanzato.