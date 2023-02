Dolci, friabili e irresistibili: la ricetta delle sfrappole di Carnevale

Le chiamano anche chiacchiere, frappe o bugie, ma per tanti romagnole sono le uniche e mitiche sfrappole, un dolce tipico di Carnevale. Queste sfoglie fritte e spolverate di zucchero si presentano croccanti al palato e sono piuttosto facili da preparare. Naturalmente, trattandosi di un dolcetto nazional popolare, viene spesso cucinato in maniera differente a seconda delle zone e delle famiglie. Per esempio c'è chi preferisce farle al forno invece di friggerle, oppure ci sono alcuni che le prediligono morbide anziché croccanti. Non è possibile quindi dare un'indicazione univoca sulla loro preparazione. Ma se volete provare a cucinarle per la festa di Carnevale, ecco una variante tipica della zona ravennate.

Ingredienti

400 g di farina 0

2 uova

50 g di strutto o margarina

50 g di zucchero

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

latte q.b.

olio di semi di girasole o strutto per friggere

1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Per prima cosa bisogna mescolare la farina con zucchero, sale e vaniglia. Poi si aggiunge lo strutto (o la margarina). Unite le uova sbattute e formate un impasto sodo, aggiungendo il latte se necessario. Si lascia riposare il tutto per una mezzoretta mantenendo l'impasto coperto. Poi si tira la sfoglia (a mano o con la macchina). Quando la pasta è bella stesa si devono ricavare delle strisce sottili che vanno poi tagliate a rombi con la rotellina dentellata facendo anche un taglio al centro. Friggere tutto in olio bollente alla temperatura di 170°. Quando sono cotte vanno fatte scolare su un foglio di carta assorbente. Appena intiepidite vanno cosparse con zucchero a velo.