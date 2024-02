Carnevale, tempo di castagnole. Meglio all'Alchermes o ripiene?

Il carnevale fa pensare ai carri, alle maschere, ai coriandoli...e ai dolci! Anche il palato vuole la sua parte e i dolci sono uno dei simboli per eccellenza di questa festa. Uno dei simboli di questi giorni sono le castagnole: dolcetti morbidi e zuccherosi che, come vuole la tradizione, concedono gioia ed energia per affrontare poi la dieta quaresimale. Ma quali sono quelle più fedeli alla tradizione? Non mancano le varianti e c'è chi le predilige ripiene di crema e chi le vuole bagnate nell'alchermes. Vediamo allora una ricetta semplice per preparare le castagnole e "condire" a vostro piacimento questi dolcetti tondi dal cuore morbido e friabile.

Castagnole all'Alchermes

Ingredienti

3 uova

370 gr di farina 00

80 gr di zucchero

60 gr di burro

1 cucchiaino di lievito vanigliato

1 scorza di limone

sale q.b.

olio per friggere q.b.

zucchero a velo

200 ml di Alchermes

Preparazione

Mescolare il burro morbido con zucchero e uova, amalgamare il tutto con cura fino a ottenere un composto omogeneo. Dunque grattugiare sull'impasta la scorza di limone e continuare ad amalgamare. Aggiungeree un pizzico di sale e la farina, sempre continuando a mescolare. Quando il composto diventa abbastanza omogeneo, aggiungere il lievito setacciato. Prendere dall’impasto dei pezzetti di pasta, grandi circa come una castagna e formare tante palline. Mettete in una scodellina l’Alchermes e immergete qualche castagnola alla volta, facendola roteare nel liquore. Scolatele su della carta da cucina (per non bagnare troppo lo zucchero) e poi passatele nello zucchero semolato. Intanto in una padella grande si scalda l'olio. Quando l’olio è ben caldo, friggete le castagnole fino a raggiungere la doratura desiderata. A quel punto bisogna toglierle dall’olio con un mestolo forato e metterle sulla carta assorbente. Concludere con zucchero a velo e appena fredde saranno pronte da gustare.

Le castagnole ripiene

Se preferite le castagnole ripiene di crema occorre allora partire dalla preparazione della crema pasticcera. Mettete a bollire 250 ml di latte e 50 g di panna fresca a fuoco vivace. Nel frattempo mescolate in un pentolino 2 tuorli d'uovo, 80g di zucchero zucchero e 25 g di amido di mais. Aggiungete il composto al latte bollente e portate di nuovo ad ebollizione, per due minuti, mescolando continuamente, affinché non si formino grumi. Una volta spenta la fiamma, per evitare che sulla crema si formi una crosticina, copritela con della pellicola trasparente e fatela raffreddare in questo modo, prima a temperatura ambiente e poi in frigo. Più tardi, quando avrete già fritto e scolato le castagnole, potrete farcirle con la crema pasticcera messa in una sac-à-poche con bocchetta molto stretta.