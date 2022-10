Ricette fra "amore e fantasia": la chef Erica Liverani presenta il suo nuovo libro di cucina

Arriva in libreria “Erica, amore e fantasia. Ricette della mia cucina e della mia campagna” (Cairo), il nuovo libro di Erica Liverani che torna dopo “A piccoli passi. La mia cucina stagionale”, libro edito da Baldini & Castoldi nel 2016, anno in cui vinse la quinta edizione di Masterchef Italia. Il nuovo libro è una storia di vita che si intreccia con la sua passione per la cucina. Un tessuto fami­liare e una tradizione a tavola che hanno permesso a Erica Liverani di diven­tare uno dei volti televisivi più ricono­sciuti in Italia, nonché una delle food influencer più seguite. “Erica, amore e fantasia” trova la sua forza proprio nelle origini di una terra generosa, con piatti che, dalla colazione al pranzo, dagli ape­ritivi alla cena, danno un nuovo soffio vi­tale alla cucina della tradizione contadina, fatta di buoni sapori e bei ricordi. Il libro è una raccolta di ricette organizzate in base ai pasti della giornata, ricette che ci raccontano cos’è il buon cibo, la passio­ne per la famiglia e la tavola come luogo di aggregazione. Tante preparazioni semplici, ricche di gusto e di amore per il cibo e per le persone per cui le cuciniamo.