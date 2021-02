Il cardo nella cucina romagnola: tante ricette gustose da sperimentare

Grande fonte di acqua e di fibre, il cardo è un ortaggio presente in un gran numero di diete, un alimento squisito per preparare tante ricette e tipico del periodo invernale. Spesso utilizzato anche in Romagna, il cardo è un ingrediente caro alla città di Cervia, dove la sua coltivazione è molto diffusa e dove ogni anno si tiene una sagra dedicata. Infatt grazie alla maturazione sotto la sabbia, il cardo di Cervia perde il suo naturale retrogusto amarognolo e acquista un'inconfondibile nota di dolcezza.

Il cardo: caratteristiche e proprietà

Il cardo è un ortaggio appartenente alla stessa famiglia del carciofo, cui assomiglia sia a livello estetico che nutrizionale. Già coltivato dagli antichi Romani, cresce in vari tipi di terreno e in zone dal clima mite. La sua raccolta si svolge solitamente prima dell'inverno, a partire da settembre, in modo che le gelate non rovinino la pianta, ma lo si può raccogliere anche nei primi giorni di febbraio.

Nonostante il ridotto apporto di vitamine, carboidrati e proteine, il cardo è invece ricchissimo di acqua che arriva anche al 95%. I suoi punti di forza sono quindi il bassissimo contenuto calorico (circa 10 calorie per 100 g di prodotto) e l’alto contenuto di fibre, che portano questo alimento a essere consigliato in molte diete. Il cardo ha inoltre un elevato potere saziante e porta grandi benefici per il fegato. E poi aiuta a mantenere basso il colesterolo, così come il livello di zuccheri nel sangue.

Cinque ricette da sperimentare

Chi conosce la bontà del cardo non avrà problemi a sposarlo con ogni tipo di ricetta, ma se non siete grandi conoscitori di questo ortaggio tipico dell'inverno, ecco alcuni suggerimenti per provarlo in cucina: