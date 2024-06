A Cervia come in Giappone: il Gambero Rosso premia uno dei migliori sushi d'Italia

Un mix di qualità nelle materie prime, l'applicazione di una tecnica definita "ortodossa", eleganza e cura nel servizio e una location molto suggestiva. Sono questi gli elementi che hanno permesso all'Uni Restaurant di Cervia di entrare nella Guida Sushi 2025 del Gambero Rosso, con la valutazione massima di Tre Bacchette. Si tratta dell'unico ristorante in Romagna a raggiungere il riconoscimento massimo, affiancato da altre due realtà regionali, entrambe presenti a Bologna. In Emilia Romagna sono stati date menzioni minori ad altre sette insegne.

A colpire i giudici del Gambero Rosso soprattutto la proposta gastronomica pensata dallo chef Marco Costeniero e dal maestro Kyomitsu Kabasawa che si articola in vari menu degustazione e in una carta ricca di spunti, dai carpacci alla robata (le preparazioni alla griglia). Per il menu omakase, quello in cui si lascia carta bianca allo chef, è dedicata una sala con sei posti, per rendere più personale l'esperienza. La guida ha apprezzato lo shokupan con foie gras di pescatrice e gambero viola e le varie lavorazioni di sashimi, presentato anche affumicato.

Voti alti anche per il sushi, per il quale, scrive la guida, "nulla è lasciato alla banalità, marinature, frollature e cotture giapponesi vengono applicate con sapienza a materie prime di altissimo valore". Ottime le recensioni per gli aburi nigiri, l'unagi l'con anguilla di lago alla brace e pepe sansho e l'Ankimo Maguro, con chutoro di tonno, foie gras di pescatrice, shichimi (miscela di spezie tradizionale) e negi (cipollotto giapponese). "Non da meno gli uramaki - si legge ancora - a partire dall'Aka Ebi, con gambero in tempura, insalata, avocado, tartare di gambero rosso e bisque al miso". Definite eccellenti sia la carta degli champagne chee quella dei vini.

In tutta la Guida Sushi sono stati inseriti per l'Italia 223 ristoranti, con sole 32 eccellenze riconosciute con le Tre Bacchette a livello nazionale e l'assegnazione di 13 Premi Speciali.