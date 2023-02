Sapori eccellenti: un ristorante ravennate inserito nella top 100 di The Fork

Dalle prenotazioni alle recensioni: tanti sono i parametri utilizzati da The Fork per stilare la classifica dei cento ristoranti che hanno conquistato gli utenti italiani nel 2022. La app utilizzata per effettuare le prenotazioni online di locali in Italia (e non solo), ha pubblicato a febbraio la top 100 dei ristoranti più amati dagli utenti combinando vari elementi, fra cui il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda dell'attività, valutandone le performance sui dodici mesi dello scorso anno.

Ne viene fuori una classifica ricca di spunti per gli appassionati di cucina della Penisola che scoprono così una lista di 100 locali d'eccelllenza. Un podio che vede protagonista la Toscana, con un locale di Firenze e uno di Prato, seguiti dall'Emilia con un ristorante di Modena. Ma nella top 100 di The Fork c'è anche la provincia di Ravenna. Alla posizione numero 52 si trova infatti il ristorante "La Giostra" di Cervia. Il locale romagnolo è stato premiato infatti dagli utenti con un voto medio di 9,5 su 10 e oltre 1300 recensioni.