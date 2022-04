Romagna terra di oli pregiati: il Gambero Rosso premia un'azienda del Ravennate

La Romagna si conferma ancora una volta terra di oli pregiati. E' stata infatti presentata la dodicesima edizione della guida Oli d’Italia 2022 di Gambero Rosso, la pubblicazione in italiano e in inglese che traccia la mappa delle eccellenze dell’oro verde made in Italy. La guida recensisce un totale di 482 aziende con 861 oli extravergine di altissima qualità: fra queste produzioni figurano anche le 217 Tre Foglie, etichette che sono sulla soglia della perfezione. In Emilia-Romagna sono 6 gli oli premiati con le Tre Foglie e uno di questi appartiene a un'azienda della provincia di Ravenna.

L’ossatura del mercato dell’olivicoltura e della produzione di extravergine in Emilia Romagna è costituita da circa 3.500 aziende con una produzione media per singola azienda che, negli ultimi 20 anni, ha raggiunto punte massime di 2.500-3.000 kg di olio solo nelle annate di carica produttiva. Quest’anno si conferma il trend negativo comune alle altre regioni del Centro-Nord Italia con una flessione che si è attestata intorno al 40% per un ammontare di circa 915 tonnellate di olio prodotto. La provincia di Rimini con circa 2.000 ettari di oliveti e 615mila piante è quella più dedita all’olivicoltura; mille ettari sono nel territorio di Forlì-Cesena, 450 in quello di Ravenna e solo 50 intorno a Bologna. Due le Dop che tutelano la produzione: Brisighella e Colline di Romagna.

Delle 6 etichette premiate in Regione, ben 5 hanno utilizzato per la produzione del proprio olio la Nostrana di Brisighella e, fra questi oli pregiati, uno è stato prodotto in provincia di Ravenna: si tratta del Brisighello Dop di CAB Terra di Brisighella. Il prodotto di punta del frantoio brisighellese, oltre ad avere ottenuto la riconferma delle prestigiose Tre Foglie, ha ricevuto anche il premio speciale come Miglior Olio DOP.