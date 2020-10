Il Covid ferma le feste del Ravennate: le sagre e le fiere d'autunno annullate

Tornano a crescere i contagi da Covid-19 e arrivano nuove regole e decreti per combattere la diffusione del virus. A soffrire in particolare per questa stretta sono ancora una volta le grandi manifestazioni che, per propria natura, portano all'aggregazione di un gran numero di persone. Per questo motivo saltano diverse sagre e fiere sul territorio ravennate.

Erano stati tantissimi gli appuntamenti annullati in primavera e in questo autunno 2020 il copione si ripete. Già nei mesi scorsi alcuni appuntamenti, come la popolare Fira di Sett Dulur, erano stati costretti a ridimensionare e riformulare le proprie modalità di svolgimento, ma con la nuova stretta del Governo diversi eventi ora dovranno essere annullati.

Sagre e fiere autunnali annullate

Annullata l'Antica fiera di San Rocco a Faenza, la festa che ogni anno propone attrazioni medioevali, mercati, spettacoli e buona cucina, e che doveva svolgersi dal 30 ottobre al 1° novembre.

Domenica 8 novembre si doveva tenere la 25a edizione della Festa Dè Brazadèl D'La Cros E Del Vino Novello a Castel Bolognese, ma l'appuntamento per quest'anno è stato cancellato.

Già saltata, prima a causa del maltempo e poi per una decisione degli organizzatori, la Festa dei Frutti Dimenticati di Casola Valsenio programmata per le domeniche 11 e 18 ottobre.

Nel Comune di Brisighella è stato sospeso l'appuntamento con la Sagra dell'Agnellone e del castrato in programma il 25 ottobre. Sempre nel territorio di Brisighella è stata rimandata al 2021 la 50^ sagra della Polenta di San Cassiano, la Notte di Halloween nel centro di Brisighella (31 ottobre) e annullata anche la Sagra Del Porcello programmata per domenica 8 novembre.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO