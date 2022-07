Al via i saldi estivi: i 10 consigli per evitare fregature

Saldi estivi in partenza anche in Emilia Romagna: gli sconti di fine stagione prenderanno il via sabato 2 luglio e dureranno 60 giorni. "C’è attesa tra i consumatori come tra i commercianti, dopo alcuni mesi di difficoltà nelle vendite in particolare di abbigliamento e calzature - spiegano da Confesercenti Ravenna - Relativamente agli acquisti in saldo restano le prassi (sui prodotti in vendita, sul cambio come sui pagamenti con carte di credito) e le norme usuali a partire dall’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale".

Come ogni anno, il Codacons mette in guardia i consumatori della regione da possibili fregature, e diffonde i consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante i saldi:

Il vademecum