Dall'accademia di Mogol al palco con i grandi della musica country: Sara Dall'Olio protagonista del 'Wild Fest On Fire' 

Una cervese tra i grandi nomi della musica country europea. Tra pochi giorni la cantante Sara Dall’Olio partirà per la Slovenia insieme al suo gruppo country, i Cadillac Ranch (fondato 10 anni fa da Alex Belletti, di Cervia anche lui e cantante della band), per rappresentare l’Italia al più grande festival country d’Europa, il 'Wild West Fest On Fire' in programma dall'11 al 13 agosto a Lake Zbilje. La loro esibizione è prevista sabato.

Sara sta diventando una realtà del country e qualche mese fa ha partecipato con successo al 'Got Talent Espana' a Madrid, cantando il brano 'Non ho niente', la sua versione italiana del brano 'I have nothing' di Whitney Houston. Un'esibizione che le ha permesso di conquistare pubblico e giuria, facendole ottenere una standing ovation e un triplo “si” dai giudici del programma. La giovane cantante, già docente di canto nell’istituto musicale 'Officina della musica' di Ravenna, sta frequentando l’ultimo anno al conservatorio 'Venezze' di Rovigo, dove tra qualche mese conseguirà il diploma accademico di I livello in canto Pop e Rock.

Lo scorso ottobre Sara ha ottenuto una borsa di studio per merito che le ha dato l'opportunità di partecipare al CET – Centro Europeo Toscolano, l'accademia del maestro Mogol, dove si è diplomata al corso per interpreti nel dicembre 2022. “Ho conosciuto professori di altissimo livello, tra cui Carlotta Scarlatto e Giada Amadei - ha raccontato sui suoi profili social Dall'Olio - e frequentato lezioni di produzione, del corso autori, di foniatria. Ho cantato al saggio finale accompagnata dai grandissimi maestri Giuseppe Barbera (pianoforte) e Massimo Satta (chitarra) e soprattutto ho seguito lezioni e consigli del grandissimo maestro Giulio Rapetti Mogol, che è stato illuminante e mi ha dato tanta ispirazione. Non ringrazierò mai abbastanza tutte le persone che hanno reso unica questa esperienza: sono entrata al CET cantando con la voce e sono uscita cantando col cuore”.