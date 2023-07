Un premo al miglior brano musicale sul poeta Dino Campana: al via il concorso nazionale

Un testo, uno spartito o una canzone ispirate alla vita del poeta Dino Campana per provare a vincere un premio di mille euro e suonare dal vivo nella città natale del poeta. Prende il via la seconda edizione di "Canti Orfici in Musica", concorso nazionale dedicato ad artisti, band ed ensamble che sono chiamati a realizzare un'opera musicale ispirata agli scritti e alla vita del poeta originario di Marradi, in provincia di Firenze. L'iniziativa è ideata da Giordano Sangiorgi, patron del Mei, Meeting delle etichette indipendenti di Faenza, con la collaborazione del centro studi campaniani "Enrico Consolini", che si trova nella cittadina toscana e il Comune di Marradi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio e possono partecipare artisti e gruppi di ogni genere musicale. È necessario inviare il proprio brano all'indirizzo mei@materialimusicali.it in formato mp3, mettendo in oggetto “Canti Orfici in Musica”. Alla mail vanno aggiunti biografia, foto, eventuali link ad altri ascolti e contatti dell’artista.

Gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione della giuria composta da Sangiorgi, Mirna Gentilini, presidente del centro studi campaniani e da Roberta Barberini, presidente della Casa della Musica di Faenza. I vincitori del concorso riceveranno una comunicazione via mail entro lunedì 7 agosto 2023 per partecipare alla serata finale con esibizione che si terra' il 19 agosto a Marradi, in piazza Le Scalelle.

In quell'occasione sarà proclamato il vincitore assoluto, che riceverà il premio di mille euro e una medaglia con l’effigie di Dino Campana. Il pezzo verrà pubblicato e distribuito in tutti i canali social del Mei.