"A Marina Romea turisti accolti dai rifiuti nel weekend"

Domenica mattina turisti e villeggianti sono stati accolti a Marina Romea da bidoni dei rifiuti pieni e da rifiuti abbandonati sulla strada. In via delle Acacie in angolo con piazza Torino, in prossimità di esercizi commerciali, nonostante innumerevoli segnalazioni a Hera e Comune, perdura da oltre un mese una situazione di degrado e sporcizia, che sta generando anche rischi di carattere igienico-sanitario per il proliferare di insetti e animali. Una località un tempo nota per le bellezze naturalistiche, ora si distingue per la sporcizia e il degrado urbano.

Licia