"Accampamenti e spaccio al parco sgambamento della Rocca Brancaleone"

Purtroppo ho potuto inserire solo alcune foto dello schifo che dobbiamo subire ogni giorno al parco dietro la Rocca Brancaleone. Accampamenti di ogni tipo, via vai di spacciatori, vandali che spaccano sedie, bidoni divelti, sporcizia e rifiuti lasciati ovunque... Ce ne sarebbe da scrivere per mezz'ora. Fatte segnalazioni nel sito del comune che non ha fatto assolutamente niente, senza parlare di un santo lampione che non vogliono assolutamente installare. Quando cala la sera o te ne vai o te ne vai, viene da pensare ci si imboscano anche quelli del comune, perché poi si pensa male... (triste battuta di una cittadina arrabbiata).

Elena