Erasmus, l'associazione Italo Tedesca porta un gruppo ravennate a Berlino

Gallery



L’Associazione Culturale Italo-Tedesca (Acit) di Ravenna ha realizzato dal 1° al 5 luglio il progetto Europeo Erasmus+ Educazione degli Adulti, finanziato dall’Unione Europea. Il progetto era stato presentato e accolto ben 2 anni fa ma purtroppo sempre rinviato a causa del Covid. Vi hanno partecipato cinque membri dello staff ravennate, con il presidente di ACIT, ingegner Alberto Dusman e la coordinatrice di progetto prof.ssa Riccarda Benelli. La delegazione Acit è stata ospitata nel centro "Deutsch-Italienische Gesellschaft" (D.I.G.) di Zehlendorf, sesto diretto di Berlino, dalla Dott.ssa Ingrid De Meer, che ha curato, insieme alla coordinatrice di progetto, la realizzazione di un programma ricco e attualissimo.

Il Centro "D.I.G." di Berlino è sorto negli anni ’50, insieme a molti altri centri D.I.G. fondati nella “allora Germania Ovest”, in seguito al grande numero di operai italiani emigrati in Germania nel dopoguerra, a sostegno e diffusione della cultura italiana e tedesca. Anche oggi il D.I.G. svolge un'azione divulgatrice della cultura italiana alla cittadinanza berlinese attraverso svariate iniziative di carattere culturale. Mentre ACIT organizza per la città di Ravenna anche corsi di lingua tedesca, diversificati nei diversi livelli , diffondendo l'interesse per la lingua e la cultura tedesca nel nostro territorio, sostenuto dal Goethe di Roma, il Centro di Zehlendorf concentra le sue attività esclusivamente su eventi o manifestazioni con lo scopo di tenere vivo l'interesse per la cultura italiana a Berlino.

Fra le tante iniziative culturali non poteva mancare una visita, insieme alla delegazione del Deutsch-Italienische Gesellschaft, al Bode Museum di Berlino che conserva il mosaico absidale del VI° secolo della chiesa ravennate di S. Michele in Africisco (oggi sede di un esercizio commerciale) che, dopo la vendita della chiesa a privati, fu staccato e venduto nel 1843 al re di Prussia. La delegazione ha offerto alla Deutsch-Italienische Gesellschaft significativi manufatti in mosaico tra cui “Ravenna città amica delle donne” quale simbolo della cultura e tradizione della nostra città. Da parte del Centro tedesco e di A.C.I.T. vi è la precisa intenzione di realizzare un durevole partenariato, organizzando già nel prossimo anno, anche per gli studenti iscritti ad ACIT, un soggiorno nella capitale tedesca.